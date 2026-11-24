Bei Grenzraumkontrollen im Bezirk Mistelbach stoppte die Polizei am Montag zwei Autofahrer. Einer war durch Suchtmittel beeinträchtigt, der andere hatte keine Lenkberechtigung und stand unter Drogenverdacht.

Ein 46-jähriger Fahrzeuglenker wurde am 23. November im Zuge einer Grenzraumkontrolle angehalten. Die Polizeibeamten vernahmen während der Kontrolle einen Cannabisgeruch aus dem Fahrzeug, woraufhin der Wagen durchsucht wurde. Hierbei konnten eine geringe Menge Cannabis sichergestellt werden. Bei dem angeordneten Drogenvortest und einer ärztlichen Untersuchung des 46-Jährigen stellte man eine suchtmittelbedingte Beeinträchtigung fest. Der Führerschein wurde ihm vorläufig abgenommen und die Weiterfahrt untersagt. Er wird durch die Staatsanwaltschaft Korneuburg und der Bezirksmannschaft Mistelbach angezeigt.

Auch zweiter Lenker durch Drogen beeinträchtigt

In den Abendstunden desselben Tages wurde durch die Grenzpolizei in Laa an der Thaya ein weiterer Pkw angehalten. Der 42-jährige Lenker des Fahrzeugs besitzt derzeit keine Lenkberechtigung. Zusätzlich zeigte auch er Anzeichen einer Suchtmittelbeeinträchtigung, woraufhin ihm die Weiterfahrt untersagt wurde. Er gab zu Drogen konsumiert zu haben, verweigerte aber die ärztliche Untersuchung. Im Auto wurde eine geringe Menge einer bräunlichen Substanz sichergestellt. Auch er wird angezeigt.