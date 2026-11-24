Die NÖ Landesregierung hat die umstrittene Rettungsreform beschlossen. Ab April 2027 soll die Zahl der Notarztstützpunkte von 32 auf 21 sinken. Die SPÖ kritisiert die Schließungen.

Nach längeren Diskussionen ist die Entscheidung über die Neuorganisation des Rettungswesens in Niederösterreich gefallen. Am Dienstag, dem 24. November 2026, genehmigte die Landesregierung die Verträge für die geplante Reform. Kern der Reform ist die Reduktion von 32 auf 21 Notarztstützpunkten.

Unstimmigkeiten in Landesregierung

Besonders umstritten ist die geplante Schließung von elf Notarztstützpunkten. Währen ÖVP und FPÖ auf eine langfristige Absicherung der Notfallversorgung verweisen, kritisiert die SPÖ die Reduktion der Standorte. Sie fordert einen gleichwertigen Ersatz, bevor bestehende Strukturen wegfallen. Bis zum 1. April 2027 sollen die vorgesehenen 87 Rettungswagen-Standorte ausreichend erprobt werden. Wie sich die Neurorganisation konkret auf die Eintreffzeiten der Rettungsdienste auswirkt, bleibt abzuwarten.