Schwerer Frontalzusammenstoß in Neuhofen an der Ybbs (Bezirk Amstetten): Beim Überholen prallte ein Autofahrer frontal gegen einen entgegenkommenden Traktor, der durch die Wucht des Aufpralls in ein Feld geschleudert wurde.

Am Montag, dem 23. November 2026, gegen 17.20 Uhr, war ein 26-jähriger Autolenker aus dem Bezirk Amstetten auf der L89 von Euratsfeld kommend in Fahrtrichtung Ulmerfeld unterwegs. Im Gemeindegebiet von Neuhofen an der Ybbs setzte der Mann zum Überholen eines vor ihm fahrenden Fahrzeugs an. Dabei dürfte er den Gegenverkehr übersehen haben: Es kam zum Frontalzusammenstoß mit einem entgegenkommenden Traktor, der von einem 20-Jährigen – ebenfalls aus dem Bezirk Amstetten – gesteuert wurde.

Traktor kippte in angrenzendes Feld: 2 Personen verletzt

Die Wucht der Kollision war so heftig, dass die Zugmaschine umkippte und in einem neben der Fahrbahn liegenden Feld zum Stillstand kam. Der 26-jährige Autofahrer zog sich bei dem Unfall schwere Verletzungen zu. Der 20-jährige Traktorlenker kam mit Verletzungen leichten Grades davon. Nach der medizinischen Erstversorgung an der Unfallstelle wurden beide Männer vom Rettungsdienst in das Landesklinikum Amstetten eingeliefert.