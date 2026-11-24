Seit dem 23. November 2026 wird der 14-jährige Alexander B. von seiner Wohnadresse in Theresienfeld vermisst. Die Landespolizeidirektion Niederösterreich bittet die Bevölkerung nun um Mithilfe bei der Suche nach dem Jugendlichen.

Den bisherigen Ermittlungen der Polizei zufolge dürfte sich der 14-Jährige, der Autist ist, mit der Bahn von Theresienfeld (Bezirk Wiener Neustadt, Niederösterreich) entfernt haben und könnte weiterhin mit dem Zug unterwegs sein. Über Ersuchen der Erziehungsberechtigten hat die Polizei mittlerweile ein Lichtbild des Abgängigen auf ihrer Fahndungsseite veröffentlicht.

Wer Hinweise hat, bitte umgehend bei der Polizei melden

Wer den Jugendlichen gesehen hat oder sachdienliche Hinweise zu seinem aktuellen Aufenthaltsort geben kann, wird gebeten, sich umgehend beim Landeskriminalamt Niederösterreich unter der Telefonnummer 059133-30-3333 zu melden