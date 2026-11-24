Die enge Verbauung im Ortskern von Hetzmannsdorf (Bezirk Korneuburg, Niederösterreich) stellte die Feuerwehren vor enorme Herausforderungen. Um das Feuer unter Kontrolle zu bringen, starteten die Einsatzkräfte einen umfassenden Löschangriff über angrenzende Gärten und Innenhöfe von insgesamt vier Seiten gleichzeitig. Insgesamt standen 22 Atemschutztrupps – einige davon im Mehrfacheinsatz – im direkten Kampf gegen das Feuer. Durch das rasche und koordinierte Eingreifen gelang es schließlich, sowohl das direkt angrenzende Wohnhaus als auch die benachbarten Gebäude vor dem Übergreifen der Flammen zu schützen.

Tiere gerettet – Nachlöscharbeiten dauerten bis 06.00 Uhr

Inmitten der dramatischen Löscharbeiten konnten mehrere Tiere aus dem Gefahrenbereich in Sicherheit gebracht werden, darunter zwei Ziegen, mehrere Geflügeltiere sowie Hasen und Meerschweinchen. Ob und welche Tiere noch vermisst werden, ist derzeit noch unklar. Nachdem der Hauptbrand gelöscht war, zogen sich die aufwendigen Nachlöscharbeiten bis in die frühen Morgenstunden hin. Mithilfe von schwerem Gerät mussten Glutnester freigelegt und abgelöscht werden. Erst gegen 06.00 Uhr am heutigen Dienstagmorgen konnten die letzten Kräfte wieder in ihre Feuerwehrhäuser einrücken.

Große Solidarität im Ort

Insgesamt standen bei dem Einsatz knapp 180 Helferinnen und Helfer von 14 Freiwilligen Feuerwehren sowie Mitarbeiter der Marktgemeinde Harmannsdorf und eines lokalen Erdbauunternehmens im Einsatz. Seitens der Einsatzleitung gilt ein großer Dank nicht nur allen beteiligten Organisationen für die reibungslose Zusammenarbeit, sondern auch der Bevölkerung von Hetzmannsdorf: Zahlreiche Anrainer versorgten die erschöpften Einsatzkräfte während der kalten Nachtstunden unbürokratisch mit heißem Tee und kleinen Stärkungen.