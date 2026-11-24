Ein Brand in einem Garagengebäude im Ortsteil Ybbsbach hat am Montagabend einen zweistündigen Großeinsatz dreier Feuerwehren ausgelöst. Rund 50 Einsatzkräfte kämpften unter schwerem Atemschutz gegen die Flammen.

Gegen 19:45 Uhr ging bei der Bezirksalarmzentrale (BAZ) Amstetten der Notruf mit dem Stichwort „Garage in Brand“ ein. Aufgrund der Meldung wurde umgehend die Alarmstufe B2 (Gebäudebrand) ausgerufen. Die Freiwilligen Feuerwehren Gresten, Gresten-Land und Randegg rückten daraufhin mit insgesamt acht Fahrzeugen zum Einsatzort aus.

Schlechte Sicht durch geschlossene Tore

Die Besatzung des ersteintreffenden Tanklöschfahrzeugs der Feuerwehr Gresten-Land startete sofort unter schwerem Atemschutz mit dem Innenangriff. Kurz darauf verstärkte ein weiterer Atemschutztrupp der Feuerwehr Gresten die Löscharbeiten. Da die Garagentore zu Beginn des Einsatzes verschlossen waren, hatte sich im Inneren des Gebäudes extrem dichter Rauch gestaut. Die nahezu null betragende Sicht erschwerte den vorgehenden Trupps die Orientierung und Lokalisierung des Brandherdes erheblich.

Erfolgreiche Belüftung nach dem Löschen

Mit vereinten Kräften gelang es den Einsatzkräften schließlich, die Garagentore zu öffnen und das Feuer vollständig abzulöschen. Um das Gebäude wieder begehbar zu machen und giftige Rauchgase zu entfernen, setzten die Feuerwehren abschließend einen Hochleistungs-Druckbelüfter ein. Nach rund zwei Stunden konnte „Brand aus“ gegeben und der Einsatz für die 50 Feuerwehrmitglieder erfolgreich beendet werden. Über die genaue Brandursache sowie die Höhe des entstandenen Sachschadens liegen derzeit noch keine Informationen vor.