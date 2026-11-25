Gute Nachrichten aus Niederösterreich: Der seit Dienstag öffentlich gesuchte 14-Jährige aus Theresienfeld wurde von der Polizei wohlauf aufgefunden. Die Öffentlichkeitsfahndung wurde widerrufen.

Die Suche nach dem vermissten 14-Jährigen aus Theresienfeld im Bezirk Wiener Neustadt hat ein glückliches Ende genommen. Der Jugendliche wurde seit Montag, dem 23. November 2026, vermisst. Am Dienstag wandte sich die Polizei mit einem Ersuchen um Mithilfe an die Öffentlichkeit. 5 Minuten berichtete.

Polizei findet vermissten Jugendlichen wohlauf

Am Mittwochmorgen, dem 25. November 2026, gab die Landespolizeidirektion Niederösterreich Entwarnung: Der 14-Jährige wurde von der Polizei wohlauf aufgefunden. Das Ersuchen um Fotoveröffentlichung wurde daraufhin offiziell widerrufen. Nähere Angaben zu den Umständen des Auffindens machte die Polizei nicht.