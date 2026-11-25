Tiefe Trauer herrscht bei der Freiwilligen Feuerwehr Groß-Enzersdorf. Mit nur 16 Jahren ist Feuerwehrkamerad David verstorben. Seine Kameraden nehmen mit bewegenden Worten Abschied.

Die Freiwillige Feuerwehr Groß-Enzersdorf im niederösterreichischen Bezirk Gänserndorf trauert um einen ihrer jüngsten Kameraden. In einem emotionalen Facebook-Beitrag gab die Feuerwehr den Tod des erst 16-jährigen David bekannt. „Mit großer Bestürzung und tiefer Trauer müssen wir Abschied von unserem Kameraden David nehmen, der im Alter von nur 16 Jahren viel zu früh aus unserer Mitte gerissen wurde“, schreiben seine Kameraden.

David war mit Begeisterung bei der Feuerwehr

Erst im vergangenen Jahr war David im Rahmen des Trachtenkirtags der Freiwilligen Feuerwehr beigetreten. Mit großem Engagement und Begeisterung absolvierte der Jugendliche seine Grundausbildung. Nun müssen seine Kameraden Abschied nehmen. „Sein Lächeln, sein Humor und sein Verantwortungsbewusstsein werden uns stets in Erinnerung bleiben“, heißt es in dem Beitrag.

Feuerwehrkameraden nehmen Abschied

In diesen schweren Stunden seien die Gedanken der Feuerwehrmitglieder insbesondere bei Davids Familie und all jenen, die ihm nahestanden. „Wir wünschen ihnen viel Kraft und Zusammenhalt in dieser unvorstellbar schweren Zeit“, so die Feuerwehr.