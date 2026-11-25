Seit 1898 besteht der Familienbetrieb in St. Aegyd am Neuwalde. Nun ist das Traditionsunternehmen insolvent. Die Verbindlichkeiten belaufen sich auf rund 339.000 Euro.

Seit mehr als 125 Jahren besteht der Gastgewerbebetrieb mit Zimmervermietung in St. Aegyd am Neuwalde (Bezirk Lilienfeld). Mittlerweile wird das Familienunternehmen in vierter Generation geführt. Nun steckt der Traditionsbetrieb in finanziellen Schwierigkeiten. Wie der Alpenländische Kreditorenverband (AKV) mitteilt, wurde am Mittwoch, dem 25. November 2026, über das Vermögen von Maximilian Vogelleitner ein Sanierungsverfahren ohne Eigenverwaltung am Landesgericht St. Pölten eröffnet.

Weniger Gäste und steigende Energiekosten

Als Gründe für die Insolvenz nennt der Unternehmer unter anderem die seit der Corona-Pandemie deutlich rückläufigen Gäste- und Nächtigungszahlen. Auch umfangreiche Investitionen in den vergangenen Jahren sowie gestiegene Energiekosten hätten den Betrieb zunehmend belastet. Die Mehrkosten hätten nicht vollständig an die Kunden weitergegeben werden können. Zuletzt sei der Umsatz nochmals deutlich zurückgegangen.

339.000 Euro Schulden: Sechs Mitarbeiter betroffen

Von der Insolvenz sind laut AKV zwölf Gläubiger mit Gesamtforderungen von rund 339.000 Euro betroffen. Im Unternehmen sind derzeit sechs Mitarbeiter beschäftigt, deren Gehälter bis einschließlich September 2026 bezahlt wurden. Den Verbindlichkeiten stehen unter anderem die im Eigentum des Unternehmers befindliche Betriebsliegenschaft, Inventar sowie geringe liquide Mittel gegenüber.

Traditionsbetrieb soll weitergeführt werden

Aufgeben möchte der Unternehmer allerdings nicht. Geplant ist eine Fortführung des Betriebs, wobei die Sanierung aus den laufenden Erträgen finanziert werden soll. Den Gläubigern wird eine Sanierungsplanquote von 20 Prozent angeboten, zahlbar innerhalb von zwei Jahren ab Annahme des Sanierungsplans. Zum Insolvenzverwalter wurde Volker Leitner bestellt. Die weiteren Verfahrenstermine stehen noch nicht fest.