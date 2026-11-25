Nur eine einzige Zahl hat einem Österreicher bei der EuroDreams-Ziehung am Montag, 24. November 2026, auf den Hauptgewinn und die absolute Sensation gefehlt. Er darf sich aber mit 2.000 Euro im Monat für fünf Jahre trösten.

Insgesamt wird sich der Gewinner aber wohl trotzdem freuen, kommen jetzt dann doch in den nächsten fünf Jahren monatlich 2.000 Euro extra aufs Konto.

Insgesamt wird sich der Gewinner aber wohl trotzdem freuen, kommen jetzt dann doch in den nächsten fünf Jahren monatlich 2.000 Euro extra aufs Konto.

Bei EuroDreams läuft derzeit eine besondere „Promotion“. Statt der üblichen 20.000 Euro im Monat für 30 Jahre gibt es im ersten Gewinnrang mehr als das doppelte: 50.000 Euro monatlich – ebenfalls für 30 lange Jahre. Bereits in den letzten Runden waren immer wieder Spielteilnehmer knapp dran, den Jackpot zu knacken, am Montag kam nun wieder ein Österreicher bis auf eine Zahl ran. Ganz fallen wollte der erste Gewinnrang aber auch da nicht. Am Schluss fehlte nur die Traumzahl 1.

Niederösterreicher als EuroDreams-Gewinner im zweiten Rang

Für den Gewinner wird diese eine fehlende Zahl finanziell aber wohl dennoch verkraftbar sein. Auch wenn es keine 50.000 Euro im Monat für die kommenden 30 Jahre gibt, ist auch der zweite Gewinnrang gut bestückt. Für die sechs Richtigen (ohne die Traumzahl) gibt es nämlich immer noch 2.000 Euro im Monat – und das fünf Jahre lang. Wie die Österreichischen Lotterien auf Nachfrage von 5 Minuten nun bekanntgeben, ist der getippte Schein in Niederösterreich aufgegeben worden. Um die erste Überweisung in vier Wochen – und damit kurz vor Weihnachten – zu bekommen, muss er oder sie sich nun nur noch melden, denn: „Der oder die Gewinner:in hat sich dazu allerdings noch nicht bei uns gemeldet“, so die Lotterien.

Diese Zahlen wurden bei der EuroDreams-Ziehung am Montag, 24. November 2026, gezogen: 2, 7, 8, 9, 16, 24; Traumzahl:

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50.000-Euro-Promotion bei EuroDreams geht weiter

Die aktuelle Promotion mit 50.000 Euro im Monat für die kommenden 30 Jahre im ersten Gewinnrang verlängert sich damit weiter. Sie ist erst dann zu Ende, wenn jemand aus den Teilnehmerländern die sechs Richtigen und dann auch noch die korrekte Traumzahl auf seinem oder ihrem Schein hat.