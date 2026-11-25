Im Tunnel Vösendorf(Mödling/NÖ) ist am Mittwochnachmittag ein Auto bei einem Auffahrunfall zwischen Lkw eingequetscht worden. Die Feuerwehr rückte zur Menschenrettung aus, doch alle Insassen blieben unverletzt.

Aus der befürchteten Menschenrettung wurde so ein Einsatz mit glimpflichem Ausgang.

Aus der befürchteten Menschenrettung wurde so ein Einsatz mit glimpflichem Ausgang.

Die Freiwillige Feuerwehr Vösendorf wurde kurz nach 15 Uhr mit dem Stichwort „Verkehrsunfall – Menschenrettung“ in den Tunnel gerufen. Laut Bezirksalarmzentrale waren drei Lkw und ein Auto in den Unfall verwickelt. Das bestätigte sich, als die ersten Einsatzkräfte eintrafen. Besonders im Blick hatten sie das Auto, das zwischen den Lkw eingequetscht war.

Die Freiwillige Feuerwehr Vösendorf wurde kurz nach 15 Uhr mit dem Stichwort „Verkehrsunfall – Menschenrettung“ in den Tunnel gerufen. ©Pressestelle Feuerwehr Vösendorf | Die Freiwillige Feuerwehr Vösendorf wurde kurz nach 15 Uhr mit dem Stichwort „Verkehrsunfall – Menschenrettung“ in den Tunnel gerufen. ©Pressestelle Feuerwehr Vösendorf | Die Freiwillige Feuerwehr Vösendorf wurde kurz nach 15 Uhr mit dem Stichwort „Verkehrsunfall – Menschenrettung“ in den Tunnel gerufen. ©Pressestelle Feuerwehr Vösendorf | Die Freiwillige Feuerwehr Vösendorf wurde kurz nach 15 Uhr mit dem Stichwort „Verkehrsunfall – Menschenrettung“ in den Tunnel gerufen. ©Pressestelle Feuerwehr Vösendorf | Die Freiwillige Feuerwehr Vösendorf wurde kurz nach 15 Uhr mit dem Stichwort „Verkehrsunfall – Menschenrettung“ in den Tunnel gerufen. ©Pressestelle Feuerwehr Vösendorf | Die Freiwillige Feuerwehr Vösendorf wurde kurz nach 15 Uhr mit dem Stichwort „Verkehrsunfall – Menschenrettung“ in den Tunnel gerufen. ©Pressestelle Feuerwehr Vösendorf | Die Freiwillige Feuerwehr Vösendorf wurde kurz nach 15 Uhr mit dem Stichwort „Verkehrsunfall – Menschenrettung“ in den Tunnel gerufen.

Rettung musste nicht eingreifen

Doch alle Insassen konnten selbst aussteigen und wurden nicht verletzt. Die mitalarmierte Rettung musste deshalb nicht eingreifen. Nachdem die Polizei den Unfall aufgenommen hatte, wurde das Auto mit einem Abschleppfahrzeug geborgen und abgestellt.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 25.11.2026 um 20:01 Uhr aktualisiert