Auto zwischen Lkw eingequetscht: Insassen bleiben unverletzt
Im Tunnel Vösendorf(Mödling/NÖ) ist am Mittwochnachmittag ein Auto bei einem Auffahrunfall zwischen Lkw eingequetscht worden. Die Feuerwehr rückte zur Menschenrettung aus, doch alle Insassen blieben unverletzt.
Die Freiwillige Feuerwehr Vösendorf wurde kurz nach 15 Uhr mit dem Stichwort „Verkehrsunfall – Menschenrettung“ in den Tunnel gerufen. Laut Bezirksalarmzentrale waren drei Lkw und ein Auto in den Unfall verwickelt. Das bestätigte sich, als die ersten Einsatzkräfte eintrafen. Besonders im Blick hatten sie das Auto, das zwischen den Lkw eingequetscht war.
Rettung musste nicht eingreifen
Doch alle Insassen konnten selbst aussteigen und wurden nicht verletzt. Die mitalarmierte Rettung musste deshalb nicht eingreifen. Nachdem die Polizei den Unfall aufgenommen hatte, wurde das Auto mit einem Abschleppfahrzeug geborgen und abgestellt.
Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 25.11.2026 um 20:01 Uhr aktualisiert