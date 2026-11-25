Beim Sozialplan für das Ardo-Werk in Groß-Enzersdorf (Gänserndorf/NÖ) gibt es Bewegung: Das Management will sein Angebot für die rund 190 Beschäftigten nachbessern. Eine Einigung könnte in den nächsten Tagen fallen.

Nach wochenlangen schwierigen Gesprächen gab es laut der Gewerkschaft PRO-GE eine mehrstündige Verhandlungsrunde. Dabei erklärte sich das belgische Management bereit, das bisherige Angebot zu verbessern. Was genau im Sozialplan stehen soll, ist noch offen. Die Details sollen in den kommenden Tagen weiterverhandelt werden. Gibt es eine Einigung, wäre die gerichtliche Schlichtungsstelle nicht mehr nötig. Ob der Sozialplan für die rund 190 Beschäftigten tatsächlich in den nächsten Tagen steht, hängt nun von den Detailverhandlungen ab. „Das ist ein wichtiger Schritt. Noch sind nicht alle Punkte geklärt“, sagen Arbeiterbetriebsrat Dietmar Breiner und PRO-GE-Landesgeschäftsführer Patrick Slacik. Ziel sei eine faire Lösung für die Beschäftigten. „Wir bleiben dran.“

Werk schließt im August 2027

Wie 5 Minuten bereits berichtete, schließt das Tiefkühlgemüse-Werk im Marchfeld im August 2027. Betroffen sind 190 Stammbeschäftigte und 50 Leiharbeitskräfte. Das Werk beliefert Iglo sowie die Eigenmarken von Billa, Spar und Hofer. Der belgische Mutterkonzern begründete die Schließung mit strukturellen und wirtschaftlichen Problemen. Um den Standort konkurrenzfähig zu halten, wären laut Ardo Investitionen von über 100 Millionen Euro nötig gewesen. Auch für die Landwirtschaft ist die Schließung ein Einschnitt: Über die Erzeugerorganisation Tiefkühlgemüse hängen rund 500 Betriebe und Lieferanten an der Verarbeitung im Marchfeld.