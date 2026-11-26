Ein Brand in einem Einfamilienhaus hat am frühen Mittwochmorgen (25. November 2026) mehrere Feuerwehren aus dem Bezirk Bruck an der Leitha gefordert. Dank installierter Rauchwarnmelder blieben alle Bewohner unverletzt.

Die Bewohner des Hauses wurden durch den Rauchwarnmelder rechtzeitig auf die Gefahr aufmerksam.

Die Bewohner des Hauses wurden durch den Rauchwarnmelder rechtzeitig auf die Gefahr aufmerksam.

In den frühen Morgenstunden des 25. November 2026 wurden die Einsatzkräfte zunächst unter dem Alarmstichwort „vermuteter Dachstuhlbrand“ nach Zwölfaxing (Bezirk Bruck an der Leitha, Niederösterreich) gerufen. Neben der örtlichen Feuerwehr rückten auch mehrere umliegende Wehren – darunter die Freiwillige Feuerwehr Schwechat – zum Einsatzort aus.

Aufwendige Suche nach Glutnestern

Vor Ort stellte sich heraus, dass sich das Feuer bereits in die Zwischen- und Deckenkonstruktion des Hauses ausgebreitet hatte. Dies erschwerte die Brandbekämpfung erheblich. Um an den Brandherd zu gelangen, mussten Einsatzkräfte unter umluftunabhängigem Atemschutz Teile der Wand- und Deckenverkleidung öffnen. Nur so ließen sich sämtliche versteckte Glutnester freilegen und gezielt ablöschen.

Unterstützung aus Schwechat mit Atemschutztrupp und Drehleiter

Die Freiwillige Feuerwehr Schwechat unterstützte die Löscharbeiten mit einem Atemschutztrupp sowie der Drehleiter. Zudem kam der Schwechater Atemschutz-Abrollbehälter zum Einsatz: Direkt vor Ort wurden damit verbrauchte Atemluftflaschen wieder befüllt, um die kontinuierliche Versorgung der im Innenangriff tätigen Trupps sicherzustellen.

Bewohner rechtzeitig gewarnt

Die Bewohner des Einfamilienhauses hatten großes Glück: Durch das Auslösen der installierten Rauchwarnmelder wurden sie rechtzeitig auf die Gefahr aufmerksam, konnten das Gebäude selbstständig verlassen und blieben unverletzt.