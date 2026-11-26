Kein passender Führerschein, das Handy am Steuer und ein Anhänger, der mehr als doppelt so schwer war wie erlaubt: Auf der A21 bei Alland hat die Autobahnpolizei am Mittwoch ein ungarisches Fahrzeuggespann aus dem Verkehr gezogen.

Eine Streife der Autobahnpolizei Alland hat am Mittwoch, dem 25. November 2026, ein ungarisches Fahrzeuggespann aus dem Verkehr gezogen, das gleich gegen mehrere Vorschriften verstieß. Neben einer extremen Überladung war der Fahrer während der Fahrt am Mobiltelefon abgelenkt – und besaß nicht einmal den passenden Führerschein.

Lenker mit Handy am Steuer

Gegen 14.40 Uhr fiel den Beamten das Gespann auf der Wiener Außenringautobahn (A21) im Gemeindegebiet von Alland in Fahrtrichtung Wien auf. Schon bei der Nachfahrt erhärtete sich der Verdacht, dass der Anhänger deutlich zu schwer beladen war. Zudem beobachteten die Polizisten, wie der Mann am Steuer mit seinem Handy hantierte.

Anhängelast mehr als verdoppelt

Bei der anschließenden Lenker- und Fahrzeugkontrolle bestätigten sich die Befürchtungen der Exekutive in vollem Umfang. Eine Verwiegung ergab, dass die höchstzulässige Anhängelast von 1.200 Kilogramm um satte 137 Prozent überschritten worden war, der Anhänger wog somit rund 2.844 Kilogramm.

Keine Lenkberechtigung für diese Fahrzeugkombination

Darüber hinaus stellte sich heraus, dass der 41-jährige ungarische Staatsbürger gar nicht berechtigt war, diese Fahrzeugkombination zu lenken: Ihm fehlte die erforderliche Lenkberechtigung der Klasse BE. Die Polizei untersagte dem 41-Jährigen an Ort und Stelle die Weiterfahrt, bis ein gesetzmäßiger Zustand hergestellt ist. Sowohl der Lenker als auch der Zulassungsbesitzer des Gespanns werden nun bei der zuständigen Bezirksverwaltungsbehörde angezeigt.