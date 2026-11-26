Der Wintereinbruch legt am Vormittag eine wichtige Transitstrecke lahm: Kurz vor 9 Uhr musste die Wiener Außenringautobahn (A21) zwischen dem Knoten Steinhäusl und dem Knoten Vösendorf in beiden Fahrtrichtungen gesperrt werden.

Grund für die Maßnahme sind die aktuellen winterlichen Fahrbedingungen. Die A21 stand aufgrund der Wetterprognosen bereits seit den frühen Morgenstunden unter besonderer Beobachtung der Einsatz- und Räumkräfte – in den vergangenen Jahren kam es auf dieser Strecke bei Schneefall immer wieder zu Unfällen und blockierten Fahrbahnen. Das berichtet zuerst die ORF-Verkehrsredaktion.

Ausweichrouten für Autofahrer

Wer in Richtung Wien unterwegs ist, wird gebeten, auf die Westautobahn (A1) auszuweichen. Alternativ empfiehlt sich bereits ab St. Pölten eine großräumige Umfahrung über die Kremser Schnellstraße (S33), die Stockerauer Schnellstraße (S5) über Tulln sowie weiter über die Donauufer Autobahn (A22).

Sperre vermutlich bis Mittag aufrecht

Wie Matthias Pfeiler von der ASFINAG gegenüber dem ORF bestätigte, seien mehrere Fahrzeuge auf der Strecke hängen geblieben, weshalb die Autobahn in Abstimmung mit den Behörden gesperrt werden musste. Nun liege der Fokus darauf, die blockierten Fahrzeuge – insbesondere Lkw – rasch wieder flottzumachen und den Winterdienst mit voller Kraft fortzuführen. „Wir versuchen, die A21 so schnell wie möglich wieder freizugeben. Vor Mittag rechne Pfeiler demnach mit keiner Aufhebung der Sperre.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 26.11.2026 um 09:31 Uhr aktualisiert