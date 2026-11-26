Der aktuelle Wintereinbruch fordert die Einsatzkräfte in Amstetten: Auf einem Supermarktparkplatz geriet ein Lkw samt Anhänger aufgrund der winterlichen Fahrverhältnisse ins Rutschen und schlitterte in einen angrenzenden Graben.

Winterliche Fahrverhältnisse am heutigen 26. November 2026 in fast ganz Österreich: Um das verunfallte Schwerfahrzeug im Bezirk Amstetten schonend zu bergen, wurde die Freiwillige Feuerwehr Amstetten mit dem schweren Kranfahrzeug zur Unterstützung alarmiert. Vor Ort erfolgte die Bergung in enger Abstimmung mit der örtlich zuständigen Freiwilligen Feuerwehr Neumarkt an der Ybbs. Mithilfe des Krans gelang es den Einsatzkräften schließlich, das Lkw-Gespann sicher anzuheben und wieder zurück auf die befestigte Fahrbahn zu setzen.

Appell der Feuerwehr an alle Verkehrsteilnehmer

Aufgrund der aktuellen Witterung ruft die Feuerwehr zu erhöhter Vorsicht im Straßenverkehr auf. Passen Sie Ihre Geschwindigkeit den winterlichen Fahrbahnverhältnissen an, halten Sie ausreichend Sicherheitsabstand und rechnen Sie auch abseits der Hauptverkehrsrouten – wie etwa auf Parkplätzen oder Zufahrtswegen – jederzeit mit Glätte.