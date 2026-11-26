Zu einer Fahrzeugbergung auf der Mariazeller Straße wurde die Freiwillige Feuerwehr St. Pölten-St. Georgen heute Vormittag alarmiert. Aus bislang ungeklärter Ursache kam es zu einem Zusammenstoß zwischen einem Auto und einem Lkw.

Durch die Wucht des Aufpralls wurde das Auto auf der B20, der Mariazeller Straße im Bezirk St. Pölten, von der Fahrbahn geschleudert und kam im Straßengraben zum Stillstand. Der schwer beschädigte Lkw blieb direkt auf der Straße stehen und blockierte die Fahrbahn. Trotz des erheblichen Sachschadens an beiden Fahrzeugen verlief der Unfall glimpflich: Alle Beteiligten blieben unverletzt.

Einsatz dauerte eine Stunde

Nach dem Eintreffen am Einsatzort sicherten die Mitglieder der Feuerwehr umgehend die Unfallstelle ab und führten in weiterer Folge die Bergung der beiden Unfallfahrzeuge durch. Rund eine Stunde nach der Alarmierung konnte die Polizei die B20 wieder uneingeschränkt für den Verkehr freigeben und die Einsatzkräfte der Feuerwehr St. Pölten-St. Georgen rückten wieder ins Feuerwehrhaus ein.