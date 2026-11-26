Nach zwei Einbrüchen in St. Pöltner Betriebe hat die Polizei einen 16-Jährigen und einen 19-Jährigen ausgeforscht. Bei einer Spritztour auf einem Autohausgelände entstand Sachschaden im mittleren fünfstelligen Eurobereich.

In der Nacht auf den 8. November 2026 ertappten Polizisten des Stadtpolizeikommandos St. Pölten gegen 3 Uhr einen 16-jährigen Einheimischen auf frischer Tat bei einem Firmeneinbruch und nahmen ihn fest. Ein Komplize entkam zunächst, nach einem möglichen dritten Beteiligten wird noch ermittelt.

Spritztour im Autohaus verursacht hohen Schaden

Im Zuge der Ermittlungen ordneten Kriminalisten dem Duo einen weiteren Einbruch zu, der sich bereits in der Nacht zuvor in einem benachbarten Autohaus ereignet hatte. Dort stahlen die Täter ein Mobiltelefon sowie mehrere Autoschlüssel. Anschließend nahm zumindest einer der Verdächtigen ein Auto unbefugt in Betrieb und prallte auf dem Firmengelände gegen ein weiteres Fahrzeug.

16-Jähriger geständig, 19-Jähriger schweigt

Nach intensiven Erhebungen identifizierten die Ermittler den geflüchteten Komplizen als 19-jährigen Österreicher. Am 20. November spürten Beamte den Mann auf und nahmen ihn nach einem kurzen Fluchtversuch und Widerstand fest. Während der 16-Jährige bei seiner Einvernahme beide Einbrüche gestand und auf freiem Fuß angezeigt wurde, verweigerte der 19-Jährige ein Geständnis. Er wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft in die Justizanstalt St. Pölten eingeliefert. Die genaue Gesamtschadenssumme ist noch Gegenstand laufender Ermittlungen.