Ein brennendes Lkw-Gespann sorgte am Mittwochabend (25. November 2026) für einen Großeinsatz auf der Südautobahn (A2) in Fahrtrichtung Wien. Dank der schnellen Reaktion des Fahrers wurde niemand verletzt.

Gegen 17.51 Uhr wurde die Freiwillige Feuerwehr Leobersdorf zu einem Fahrzeugbrand kurz vor der Anschlussstelle Bad Vöslau (Bezirk Baden, Niederösterreich) alarmiert. Bereits während der Anfahrt gingen in der Bereichsalarmzentrale Baden zahlreiche weitere Notrufe ein: Die Fahrerkabine des Schwerfahrzeugs stand in Vollbrand.

Fahrer reagiert geistesgegenwärtig

Der Lkw-Lenker hatte das Feuer noch während der Fahrt bemerkt. Geistesgegenwärtig steuerte er das Gespann in eine Pannenbucht, stellte das Fahrzeug ab und brachte sich rechtzeitig in Sicherheit. Er blieb unverletzt.

Übergreifen auf Lärmschutzwand verhindert

Den Einsatzkräften gelang es rasch, die hohe Brandintensität zu brechen und ein Übergreifen des Feuers auf die angrenzende Lärmschutzwand zu verhindern. Neben der Fahrerkabine hatte auch der am Lkw montierte Ladekran Feuer gefangen und musste abgelöscht werden. Trotz des schnellen Eingreifens brannte die Kabine vollständig aus. Die Brandursache ist derzeit noch unklar.

©Bezirksfeuerwehrkommando Baden ©Bezirksfeuerwehrkommando Baden ©Bezirksfeuerwehrkommando Baden

Sperren im Abendverkehr

Nach dem Abschluss der Löscharbeiten übernahm ein privates Bergeunternehmen den Abtransport des schwer beschädigten Lkw. Neben der Feuerwehr Leobersdorf waren auch die Autobahnpolizei, die ASFINAG und der Rettungsdienst vor Ort. Während der Lösch- und Aufräumarbeiten mussten der Pannenstreifen sowie zwei Fahrstreifen in Richtung Wien gesperrt werden, was zu Verkehrsbehinderungen führte.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 26.11.2026 um 10:56 Uhr aktualisiert