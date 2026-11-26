Eine Routinekontrolle am späten Mittwochabend endete für ein Ehepaar aus dem Bezirk Gänserndorf mit mehreren Anzeigen und dem Verlust von Führerschein sowie Kennzeichen.

Gegen 23.25 Uhr fiel einer Streife der Polizeiinspektion Groß-Enzersdorf am 25. November 2026 im Ortsgebiet ein Pkw auf, der komplett ohne Beleuchtung unterwegs war. Bei der anschließenden Lenker- und Fahrzeugkontrolle stießen die Beamten gleich auf mehrere gravierende Mängel: Zwei Reifen des Wagens waren derart abgefahren, dass bereits das Reifengewebe sichtbar war. Die Polizisten nahmen daraufhin noch an Ort und Stelle die Kennzeichentafeln und den Zulassungsschein vorläufig ab.

Drogen im Auto gefunden

Die 38-jährige Lenkerin selbst wies deutliche Anzeichen einer Suchtmittelbeeinträchtigung auf. Ein vor Ort durchgeführter Drogentest verlief positiv. Bei der Durchsuchung des Fahrzeugs stellten die Beamten zudem geringe Mengen Suchtmittel sowie entsprechende Utensilien sicher.

Ehemann kam ebenfalls beeinträchtigt zur Kontrolle

Um die Situation zu klären, verständigte die Frau ihren 43-jährigen Ehemann. Dieser eilte seiner Frau auf einem E-Scooter zu Hilfe – und geriet prompt selbst ins Visier der Ermittler. Nicht nur, dass der E-Scooter nicht den gesetzlichen Ausrüstungsvorschriften entsprach: Auch der 43-Jährige zeigte deutliche Symptome einer Suchtmittelbeeinträchtigung.

Beide Eheleute fahruntauglich

Eine anschließende klinische Untersuchung bestätigte bei beiden Eheleuten die Fahruntüchtigkeit. Der 38-Jährigen wurde der Führerschein vorläufig abgenommen. Beide erwarten nun Anzeigen bei der zuständigen Bezirksverwaltungsbehörde; die Frau wird wegen des Suchtmittelfundes zudem bei der Staatsanwaltschaft Korneuburg angezeigt.