Die starken Schneefälle halten die Feuerwehren im Bezirk St. Pölten auf Trab. Seit Mitternacht mussten die Einsatzkräfte bereits zu 75 Verkehrsunfällen ausrücken. Rund 350 Feuerwehrmitglieder standen im Einsatz.

Der Wintereinbruch sorgt am Donnerstag, dem 26. November 2026, für zahlreiche Feuerwehreinsätze im Bezirk St. Pölten.

Der Wintereinbruch sorgt am Donnerstag, dem 26. November 2026, für zahlreiche Feuerwehreinsätze im Bezirk St. Pölten.

Der Wintereinbruch sorgt am Donnerstag, dem 26. November 2026, für zahlreiche Feuerwehreinsätze im Bezirk St. Pölten. Seit den Nachtstunden fallen große Mengen Schnee, die insbesondere auf den Straßen für Probleme sorgen.

Von stecken gebliebenen Autos bis zu umgestürzten Lkw

Wie das Bezirksfeuerwehrkommando St. Pölten am Nachmittag mitteilt, wurden seit Mitternacht bereits 75 Verkehrsunfälle verzeichnet. Das Einsatzspektrum reichte von stecken gebliebenen Fahrzeugen bis hin zu umgestürzten Lastwagen. Mehrfach wurden die Einsatzkräfte auch zu Menschenrettungen alarmiert. Trotz der Vielzahl an Unfällen wurden glücklicherweise nur wenige Personen verletzt.

350 Feuerwehrmitglieder im Einsatz

Insgesamt waren bislang 45 Feuerwehren mit 70 Einsatzfahrzeugen und rund 350 Feuerwehrmitgliedern gefordert. Ein Ende des arbeitsreichen Tages ist allerdings noch nicht in Sicht: Aufgrund der anhaltenden Schneefälle rechnet die Feuerwehr insbesondere in den Abendstunden mit weiteren Einsätzen.