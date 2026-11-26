Anhaltender Schneefall hat am Donnerstag mehrere Lkw auf der A21 Richtung Knoten Vösendorf zum Stillstand gebracht. Vier Feuerwehren aus dem Bezirk Mödling rückten aus, um die Schwerfahrzeuge zu bergen.

Das Schneegestöber nimmt kein Ende: Heute Vormittag wurden die Freiwilligen Feuerwehren des Bezirks Mödling alarmiert und mussten auf der A12 Richtung Knoten Vösendorf mehrere Lkws bergen.

Mussten abgeschleppt werden

Durch den anhaltenden Schneefall waren einige Lkws hängengeblieben. Auf der Wiener Außenringautobahn mussten schließlich mehrere Schwerkfahrzeuge geborgen werden. Die vier beteiligten Feuerwehren aus Brunn am Gebirge, Gießhübl, Sittendorf und Weißenbach arbeiteten eng zusammen und konnten die Fahrzeuge so abschleppen. Im Anschluss räumte der Winterdienst der ASFiNAG die Spur und die Weiterfahrt war ermöglicht. Insgesamt dauerte der Einsatz vier Stunden.

©BFKDO Mödling Presseteam C. Kargl | Die Freiwillige Feuerwehr barg die Fahrzeuge ©BFKDO Mödling Presseteam C. Kargl | Die Freiwillige Feuerwehr barg die Fahrzeuge

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 26.11.2026 um 15:40 Uhr aktualisiert