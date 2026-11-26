Erstmals seit rund 25 Jahren sollen die Kurzparkgebühren in St. Pölten steigen. Ab 2027 müssen Autofahrer wohl tiefer in die Tasche greifen. Auch für Tiefgaragen und Grüne Zonen sind Tariferhöhungen geplant.

Wer sein Auto in der St. Pöltner Innenstadt abstellt, dürfte künftig tiefer in die Tasche greifen müssen.

Wer sein Auto in der St. Pöltner Innenstadt abstellt, dürfte künftig tiefer in die Tasche greifen müssen.

Wer sein Auto in der St. Pöltner Innenstadt abstellt, dürfte künftig tiefer in die Tasche greifen müssen. In der Gemeinderatssitzung im Dezember sollen entsprechende Anträge zur Erhöhung der Parkgebühren vorgelegt werden.

Kurzparkzone wird um 40 Prozent teurer

Konkret soll die Gebühr pro angefangene halbe Stunde von derzeit 50 auf 70 Cent steigen. Damit würde eine Stunde künftig 1,40 Euro statt einem Euro kosten. Laut Stadtverwaltung liegt St. Pölten damit weiterhin rund 80 Cent pro Stunde unter dem Durchschnitt der anderen Landeshauptstädte. „Die Stadt hat die Kurzparktarife seit einem Vierteljahrhundert nicht erhöht – eine reine Inflationsanpassung würde die bestehenden Tarife beinahe verdoppeln“, erklärt Bürgermeister-Stellvertreter Walter Heimerl-Lesnik.

Auch Tiefgaragen werden deutlich teurer Für die Tiefgaragen Rathausplatz und Cityparken am Bahnhof sind ebenfalls Tariferhöhungen vorgesehen. Die Gebühren wurden dort zuletzt im März 2019 angepasst. Folgende Änderungen sind geplant: Stundentarif: von 1,50 auf 2,50 Euro

von 1,50 auf 2,50 Euro Dauerparken: von 40 auf 64 Euro monatlich

von 40 auf 64 Euro monatlich Tageshöchsttarif: von 9 auf 15 Euro

von 9 auf 15 Euro Nachtpauschale für Kurzparker: von 4 auf 6 Euro

von 4 auf 6 Euro Grüne Zone bei den Seen: von 4 auf 6 Euro pro Tag

Stadt begründet Erhöhung mit steigenden Kosten

Als Gründe für die geplanten Tarifanpassungen nennt die Stadt unter anderem gestiegene Betriebs-, Sanierungs- und Erhaltungskosten. Auch die finanziellen Herausforderungen der Gemeinden würden entsprechende Maßnahmen notwendig machen. Mit den höheren Gebühren soll der wirtschaftliche Betrieb der Parkgaragen langfristig sichergestellt werden. Zudem möchte die Stadt gewährleisten, dass auch künftig ausreichend Stellplätze zur Verfügung stehen.