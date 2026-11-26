Auf der spiegelglatten B30 im Bezirk Gmünd kam es am Donnerstag zu zwei Unfällen. Während der Bergung eines Autos prallte eine weitere Lenkerin gegen das Fahrzeug. Ein 51-jähriger Polizist wurde erfasst und schwer verletzt.

In den frühen Morgenstunden kam es am 26. November zu einem Verkehrsunfall auf der B30 im Gemeindegebiet von Amaliendorf-Aalfang. Eine 24-jährige Lenkerin aus dem Bezirk Gmünd geriet wegen der spiegelglatten Fahrbahn hinaus in einen Straßengraben. Sie blieb dabei unverletzt.

Zweite Fahrerin prallte gegen Pkw

Um das Fahrzeug zu bergen, waren Beamte der Polizeiinspektion Schrems und Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Amaliendorf vor Ort. Während der Bergungsarbeiten ereignete sich jedoch ein folgenschwerer Zweitunfall: Eine 57-jährige Pkw-Lenkern konnte wegen der Glatteis-Verhältnisse trotz Bremsversuchen nicht mehr anhalten und prallte gegen das geborgene Fahrzeug. Einer der Polizeibeamten, der sich zu dem Zeitpunkt unmittelbar neben dem Pkw befand, wurde erfasst und mehrere Meter weit geschleudert. Er erlitt bei dem Unfall Verletzungen schweren Grades und wurde nach der Erstversorgung durch den Notarzt in das Landesklinikum Horn gebracht. Der zweite Polizeibeamte im Alter von 34 Jahren, wurde durch die Wucht des Aufpralls in einen Straßengraben geschleudert, blieb jedoch wie durch ein Wunder unverletzt. Die 57-jährige Lenkerin wurde bei dem Unfall leicht verletzt und wurde mit der Rettung in das Landesklinikum Zwettl gebracht. Es wurde eine örtliche Umleitung eingerichtet.