Steckengebliebene Busse, Lkw und Autos, umgestürzte Bäume und ein Verkehrsunfall mit einem Verletzten: Der starke Schneefall sorgte am Donnerstag bis in die Abendstunden für einen Dauereinsatz der Feuerwehr Krems.

Der Wintereinbruch am Donnerstag, dem 26. November 2026, sorgte in Krems für zahlreiche Feuerwehreinsätze.

Der Wintereinbruch am Donnerstag, dem 26. November 2026, sorgte in Krems für zahlreiche Feuerwehreinsätze.

Der Wintereinbruch am Donnerstag, dem 26. November 2026, sorgte in Krems für zahlreiche Feuerwehreinsätze. Bereits gegen 9 Uhr mussten die Einsatzkräfte erstmals ausrücken, nachdem ein Stadtbus in der Innenstadt im Schnee stecken geblieben war.

Verkehrsunfall auf der B37a fordert einen Verletzten

Noch am Vormittag ereignete sich auf der B37a ein Verkehrsunfall, bei dem eine Person verletzt wurde. Nachdem der Verletzte abtransportiert worden war, barg die Feuerwehr das Unfallfahrzeug mithilfe eines Krans. Anschließend konnte die Straße wieder für den Verkehr freigegeben werden.

Mehrere Feuerwachen gleichzeitig im Einsatz

Ab etwa 11.30 Uhr häuften sich die Alarmierungen. Gleich mehrere Feuerwachen mussten zeitgleich unterschiedliche Einsatzstellen abarbeiten. Besonders aufwendig gestalteten sich die Bergungsarbeiten im Bereich des Rosenhügels und der Landesstraße nach Egelsee. Dort waren mehrere Fahrzeuge im Schnee hängen geblieben. In Absprache mit dem städtischen Bauhof wurde die Straße gesperrt.

©Christian Loibenböck

Lkw und Pkw rutschen in den Gegenverkehr

Auch auf der B37 spitzte sich die Verkehrslage am Nachmittag zu. Laut Angaben von Passanten, die den Feuerwehrnotruf wählten, blieben mehrere Lastwagen und Autos hängen und rutschten teilweise in den Gegenverkehr. Für die Bergungsarbeiten der Feuerwachen Gneixendorf und Hauptwache musste die Bundesstraße im Bereich Krems Nord gesperrt werden.

Selbst Räumfahrzeug kommt von der Straße ab

Neben zahlreichen Fahrzeugbergungen mussten die Florianis auch umgestürzte Bäume beseitigen. Im Bereich Egelsee geriet sogar ein Räumfahrzeug von der Fahrbahn. Dieses konnte sich allerdings aus eigener Kraft befreien und seine Arbeit fortsetzen. Der angeforderte Kraneinsatz wurde daraufhin storniert. Wie die Feuerwehr Krems berichtet, dauerte die Einsatzserie bis in die Abendstunden an.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 26.11.2026 um 21:56 Uhr aktualisiert