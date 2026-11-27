Der einsetzende Schneefall hat am Donnerstag im gesamten Bezirk Waidhofen an der Thaya (Niederösterreich) für glatte Straßen und zahlreiche Feuerwehreinsätze gesorgt.

Bis in die späten Abendstunden waren die Einsatzkräfte des Bezirksfeuerwehrkommandos Waidhofen an der Thaya am gestrigen Donnerstag, dem 26. November 2026, gefordert, blieben jedoch von Schwerverletzten verschont. Insgesamt rückten 16 Feuerwehren im Bezirksgebiet zu 18 Fahrzeugbergungen aus.

142 Feuerwehrmitglieder bis in die Nacht hinein im Einsatz

Laut Einsatzbilanz standen 142 Feuerwehrmitglieder bis 22.00 Uhr im Einsatz, um von den winterlichen Fahrbahnen abgekommene Fahrzeuge rasch und sicher wieder auf die Straße zu bringen. Trotz der zahlreichen Ausrutscher auf den schneeglatten Straßen gibt es eine positive Bilanz: Nach aktuellem Stand wurde bei keinem der Unfälle jemand verletzt.