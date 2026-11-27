20 Zentimeter Neuschnee: Hier gilt jetzt Kettenpflicht
Der Winter hält Niederösterreichs Straßen am heutigen Freitag fest im Griff. Nach teils ergiebigen Schneefällen in der Nacht herrschen auf den Landesstraßen B und L im gesamten Bundesland winterliche Fahrverhältnisse.
Die niederösterreichischen Straßenmeistereien sind seit den frühen Morgenstunden im Dauereinsatz. Wie der Straßendienst ab 5.30 Uhr meldet, präsentieren sich die Fahrbahnen landesweit überwiegend salznass, matschig oder als gestreute Schneefahrbahn. Sämtliche erforderlichen Räum- und Streueinsätze laufen auf Hochtouren, um die Verkehrssicherheit zu gewährleisten. Zusätzliche Vorsicht ist in den Räumen Wiener Neustadt und Pöggstall geboten, wo es abschnittsweise zu leichten Schneeverwehungen kommt.
Schneemengen und Temperaturen im Überblick
Besonders viel Neuschnee fiel im Wald- und Mostviertel. Die Frühtemperaturen bewegten sich zwischen eisigen minus 6 Grad in Pöggstall und rund 0 Grad in Mödling, Tulln, Wiener Neustadt, Hollabrunn, Herzogenburg, Amstetten sowie Krems.
Hier gab’s den meisten Schnee:
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Waldviertel: Bis zu 20 Zentimeter in Geras und Spitz.
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Mostviertel: Bis zu 20 Zentimeter in Amstetten und Blindenmarkt.
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Industrieviertel: Bis zu 15 Zentimeter in Wiener Neustadt.
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Weinviertel: Bis zu 12 Zentimeter in Zistersdorf.
Aktuelle Kettenpflichten
Aufgrund der Schneelage mussten auf mehreren Abschnitten Schneekettenpflichten verhängt werden. Autofahrerinnen und Autofahrer werden gebeten, ihre Fahrweise den winterlichen Bedingungen anzupassen und mehr Fahrzeit einzuplanen.
Hier herrscht seit 27. November Schneekettenpficht:
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Für alle Kraftfahrzeuge: Im Bereich Hohe Wand auf der L 4188 und der L 4189.
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Für Fahrzeuge ab 3,5 Tonnen:
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B 21: Über den Ochsattel und den Rohrersattel
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L 72: Am Mühlbacher Berg (von der Kreuzung L 8304 bis Steinbach)
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L 2271: Zwischen Großgraben und Würmla
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L 5217: Zwischen Morigraben und Kirchberg bis Lilienfeld
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L 5226: Zwischen Plankenstein und Weißenbach
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L 5303: Von Hürm bis Schlatzendorf
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L 7078: Von Maigen bis Purkersdorf
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