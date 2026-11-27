Der Winter hält Niederösterreichs Straßen am heutigen Freitag fest im Griff. Nach teils ergiebigen Schneefällen in der Nacht herrschen auf den Landesstraßen B und L im gesamten Bundesland winterliche Fahrverhältnisse.

Besonders viel Schnee fiel im Wald-und im Mostviertel.

Besonders viel Schnee fiel im Wald-und im Mostviertel.

Die niederösterreichischen Straßenmeistereien sind seit den frühen Morgenstunden im Dauereinsatz. Wie der Straßendienst ab 5.30 Uhr meldet, präsentieren sich die Fahrbahnen landesweit überwiegend salznass, matschig oder als gestreute Schneefahrbahn. Sämtliche erforderlichen Räum- und Streueinsätze laufen auf Hochtouren, um die Verkehrssicherheit zu gewährleisten. Zusätzliche Vorsicht ist in den Räumen Wiener Neustadt und Pöggstall geboten, wo es abschnittsweise zu leichten Schneeverwehungen kommt.

Schneemengen und Temperaturen im Überblick

Besonders viel Neuschnee fiel im Wald- und Mostviertel. Die Frühtemperaturen bewegten sich zwischen eisigen minus 6 Grad in Pöggstall und rund 0 Grad in Mödling, Tulln, Wiener Neustadt, Hollabrunn, Herzogenburg, Amstetten sowie Krems.

Hier gab’s den meisten Schnee: Waldviertel: Bis zu 20 Zentimeter in Geras und Spitz.

Mostviertel: Bis zu 20 Zentimeter in Amstetten und Blindenmarkt.

Industrieviertel: Bis zu 15 Zentimeter in Wiener Neustadt.

Weinviertel: Bis zu 12 Zentimeter in Zistersdorf.

Aktuelle Kettenpflichten

Aufgrund der Schneelage mussten auf mehreren Abschnitten Schneekettenpflichten verhängt werden. Autofahrerinnen und Autofahrer werden gebeten, ihre Fahrweise den winterlichen Bedingungen anzupassen und mehr Fahrzeit einzuplanen.