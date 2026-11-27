Knapp ein halbes Jahr nach einem dramatischen medizinischen Notfall im Bezirk Amstetten kam es am 25. November auf der Polizeiinspektion St. Valentin zu einer emotionalen Begegnung.

Ein 61-jähriger Mann suchte die Dienststelle persönlich auf, um jenen Einsatzkräften zu danken, die ihm im Mai das Leben gerettet hatten.

Ein 61-jähriger Mann suchte die Dienststelle persönlich auf, um jenen Einsatzkräften zu danken, die ihm im Mai das Leben gerettet hatten.

Der Vorfall ereignete sich bereits am 28. Mai bei einer Veranstaltung in Ennsdorf (Bezirk Amstetten, Niederösterreich). Während des Events brach der 61-Jährige plötzlich zusammen und zeigte keine Lebenszeichen mehr. Eine Beamtin und ein Beamter der Polizeiinspektion St. Valentin wurden zum Einsatzort gerufen.

Polizisten schafften es, den 61-Jährigen zu reanimieren

Vor Ort zögerten die Polizisten nicht und leiteten gemeinsam mit den eingetroffenen Kräften des Rettungsdienstes umgehend Wiederbelebungsmaßnahmen ein. Durch das rasche und koordinierte Eingreifen gelang es den Helfern, den Mann erfolgreich zu reanimieren. Anschließend wurde der Patient zur weiteren medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus eingeliefert.

Dankbarer Mann erschien persönlich bei der Polizeiinspektion

Am 25. November stand der mittlerweile genesene 61-Jährige nun wohlauf vor den Türen der Polizeiinspektion St. Valentin, um seinen Dank direkt an die beteiligten Lebensretter zu richten. Wie die Polizei betont, sind derartige persönliche Rückmeldungen im oft fordernden und belastenden Dienstalltag von besonderem Wert. Seitens der Exekutive wünscht man dem Mann für die Zukunft weiterhin alles erdenklich Gute und viel Gesundheit.