Bei Schneeräumarbeiten auf einem Gutshof in Krumbach (Bezirk Wiener Neustadt) kam es am Donnerstagnachmittag zu einem schweren Arbeitsunfall. Ein 57-jähriger Arbeiter wurde unter einer Maschine eingeklemmt.

Der Unfall ereignete sich am 26. November 2026 gegen 14.45 Uhr auf einer Privatstraße im Gemeindegebiet von Krumbach (Bezirk Wiener Neustadt, Niederösterreich). Der 57-jährige ungarische Staatsbürger, ein Angestellter des örtlichen Gutshofes, war allein mit dem kompakten Radlader unterwegs, um den Schnee zu räumen. Bei einer Bergabfahrt geriet das Arbeitsfahrzeug auf der schneebedeckten und rutschigen Fahrbahn außer Kontrolle und kam nach links vom Weg ab.

Dramatische Rettungsaktion

In weiterer Folge stürzte der Hoftrac über eine angrenzende Böschung ab und blieb auf der linken Seite liegen. Der Lenker wurde bei dem Überschlag unter dem Fahrzeug eingeklemmt. Die alarmierten Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr rückten umgehend aus und konnten den verunglückten Mann aus seiner misslichen Lage befreien. Nach der notärztlichen Erstversorgung vor Ort wurde der 57-Jährige mit Verletzungen schweren Grades vom Rettungsdienst in das Landesklinikum Oberwart eingeliefert.