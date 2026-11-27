Der Einsatztag begann bereits in den Morgenstunden des 26. November 2026: Um 08.27 Uhr erfolgte die erste Alarmierung zu einer Fahrzeugbergung (Alarmstufe T1) auf die L81 zwischen Feistritz und Zeining. Gemeinsam mit den Freiwilligen Feuerwehren Raxendorf und Heiligenblut rückten die Kräfte der Freiwilligen Feuerwehr Weiten an die Unfallstelle aus. Ein PKW war von der Fahrbahn abgekommen und auf einer Leitschiene zum Stillstand gekommen. Mithilfe des Wechselladefahrzeugs mit Kran (WLF-K) konnte das verunfallte Auto schonend von der Leitschiene gehoben und geborgen werden.

©Freiwillige Feuerwehr Weiten

Transporter schlittert in Graben

Am Nachmittag spitzte sich die Lage auf den winterlichen Straßen weiter zu. Um 14.58 Uhr lautete das Alarmstichwort „Verkehrsunfall mit Menschenrettung“ (Alarmstufe T2) in Fahrtrichtung Weiterndorf. Ersten Meldungen zufolge war eine Person im Unfallfahrzeug eingeschlossen. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte folgte jedoch rasch die Erleichterung: Der Lenker hatte sich bereits selbstständig und ohne fremde Hilfe aus dem Wagen befreien können. Die Feuerwehr übernahm daraufhin die Absicherung der Unfallstelle und zog das beschädigte Fahrzeug mithilfe der Seilwinde aus dem Gefahrenbereich.

©Freiwillige Feuerwehr Weiten

Schwerer Verkehrsunfall

Noch während der Nacharbeiten folgte um 15.12 Uhr bereits die nächste Alarmierung zu einem weiteren schweren Verkehrsunfall (T2). Aufgrund der laufenden Einsätze wurde diese Einsatzstelle direkt an die zuständige Freiwillige Feuerwehr Seiterndorf übergeben.