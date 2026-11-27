In Purgstall an der Erlauf (Scheibbs/NÖ) ist am Donnerstagabend ein Auto auf winterlicher Fahrbahn auf einen Bahnübergang gerutscht und von einem Zug erfasst worden. Der 34-jährige Lenker kam ins Krankenhaus.

Das Auto wurde in den Graben neben der Bahnstrecke geschleudert.

Das Auto wurde in den Graben neben der Bahnstrecke geschleudert.

Der Mann aus dem Bezirk Scheibbs war laut Polizei gegen 17.25 Uhr auf dem Gaisbergweg unterwegs. Wegen der winterlichen Fahrbahn konnte er sein Auto vor dem Bahnübergang der Erlauftalbahn nicht mehr rechtzeitig anhalten. Der Wagen rutschte auf die Gleise und stieß mit einem Zug zusammen, der von Purgstall Richtung Scheibbs fuhr. Das Auto wurde in den Graben neben der Bahnstrecke geschleudert.

Zugpassagiere unverletzt

Der Lenker wurde verletzt, wie schwer, ist nicht bekannt. Er kam ins Landesklinikum Amstetten. Alle Menschen im Zug blieben unverletzt. Wegen der Bergung und der Aufräumarbeiten war die Erlauftalbahn rund dreieinhalb Stunden gesperrt.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 27.11.2026 um 13:18 Uhr aktualisiert