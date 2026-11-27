Im Landesklinikum Waidhofen an der Thaya leitet erstmals in Niederösterreich die Pflege einen eigenen Bereich. In der sogenannten Nurse-led Unit werden Patienten nach einer Erkrankung auf die Heimkehr vorbereitet.

v.l. Landesrat Anton Kasser, Vorständin NÖ LGA Elisabeth Bräutigam, Markus Nothnagel, Advanced Practice Nurse (APN) und fachliche Leitung des pflegegeführten Bereichs. Wie gut die Station von der Pflege geleitet funktioniert, soll der Pilotbetrieb in Waidhofen an der Thaya nun zeigen.

v.l. Landesrat Anton Kasser, Vorständin NÖ LGA Elisabeth Bräutigam, Markus Nothnagel, Advanced Practice Nurse (APN) und fachliche Leitung des pflegegeführten Bereichs. Wie gut die Station von der Pflege geleitet funktioniert, soll der Pilotbetrieb in Waidhofen an der Thaya nun zeigen.

Die Station ist für Patientinnen und Patienten gedacht, die nach einer akuten Erkrankung medizinisch stabil sind, aber noch viel Pflege, Beratung und Unterstützung brauchen. Ziel ist, dass sie sicher nach Hause oder in eine passende Betreuung entlassen werden und seltener wieder ins Spital müssen.

Ärzte nur bei Bedarf

Aufnahme, Betreuung und Entlassung organisiert das Pflegepersonal. Geleitet wird die Versorgung von speziell ausgebildeten Pflegeexperten, sogenannten Advanced Practice Nurses. Ärzte, Ernährungsberater, Logopäden, Psychologen oder Sozialarbeiter werden bei Bedarf hinzugezogen. Es gibt täglich eine Visite durch die Pflege, auch Angehörige werden eingebunden. „Was braucht dieser Mensch, um sicher nach Hause zu gehen?“, beschreibt der verantwortliche Pflegeexperte Markus Nothnagel die zentrale Frage.

Zunächst sechs Betten

Das Pilotprojekt läuft seit Anfang November und hat zunächst sechs Betten. Es ist an die Innere Medizin angebunden, aufgenommen werden Patienten vorerst nur aus den internistischen Abteilungen. Später sollen weitere Fachbereiche dazukommen. Geleitet wird das Projekt von der stellvertretenden Pflegedirektorin Doris Fidi. Landesrat Anton Kasser spricht von einer „wichtigen Brücke zwischen dem Krankenhaus und dem eigenen Zuhause“. Laut NÖ Landesgesundheitsagentur soll das Modell später auch an weiteren Standorten in Niederösterreich eingeführt werden.

Nurse-led Unit Was: von der Pflege geleiteter Bereich im Landesklinikum

von der Pflege geleiteter Bereich im Landesklinikum Für wen: stabile Patienten mit hohem Pflegebedarf nach akuter Erkrankung

stabile Patienten mit hohem Pflegebedarf nach akuter Erkrankung Betten: zunächst sechs

zunächst sechs Start: Anfang November 2026

Anfang November 2026 Ärzte: werden bei Bedarf hinzugezogen

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 27.11.2026 um 13:40 Uhr aktualisiert