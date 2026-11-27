Ein KI-generiertes Bild eines Bergungseinsatzes sorgt derzeit auf der Facebookseite der Freiwilligen Feuerwehr Breitenfurt für Schmunzler. Zwar wurde tatsächlich ein LKW geborgen, allerdings nicht der "Coca Cola-Truck".

Weihnachten ist gerettet – oder zumindest die pünktliche Lieferung! Zu einer nicht ganz alltäglichen LKW-Bergung wurde die Freiwillige Feuerwehr Breitenfurt am Donnerstag, den 26. November 2026, am späten Nachmittag alarmiert. Ein Schwerfahrzeug war samt Anhänger von der Fahrbahn abgekommen, in den Straßengraben gerutscht und saß dort fest. An ein selbstständiges Weiterkommen war für das Gespann nicht mehr zu denken.

Ein kleines Augenzwinkern zum Einsatzfoto

Dass über diese erfolgreiche Bergung wohl so mancher sehr froh sein dürfte, zeigt ein Blick auf das beigefügte Symbolbild: Darauf zu sehen ist der legendäre, festlich beleuchtete Coca-Cola-Weihnachtstruck am Haken der Breitenfurter Florianis. Bevor nun jedoch Gerüchte über einen gefährdeten Weihnachtsfrieden im Wienerwald die Runde machen, sei an dieser Stelle mit einem Augenzwinkern aufgeklärt: Bei dem Bild handelt es sich um eine KI-generierte Spielerei. Der echte Coca-Cola-Truck blieb von dem Grabenrutscher verschont , der verunfallte LKW-Zug durfte sich aber trotzdem über eine ebenso professionelle wie herzliche Rettung durch die Feuerwehr Breitenfurt freuen.

©Freiwillige Feuerwehr Breitenfurt

Mit vereinten Kräften auf die Hochrotherd

Die Einsatzkräfte rückten nach der Alarmierung umgehend aus, um den Havaristen aus seiner misslichen Lage zu befreien. Nachdem der LKW-Zug erfolgreich aus dem Graben geborgen worden war, kam das Schwere Rüstfahrzeug (SRF) zum Einsatz: Mittels Abschleppstange wurde das Fahrzeug sicher auf die Hochrotherd hinaufgezogen. Oben angekommen, war der Spuk vorbei und der LKW konnte seine Fahrt wieder aus eigener Kraft fortsetzen.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 27.11.2026 um 13:41 Uhr aktualisiert