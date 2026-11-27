Ein Bankangestellter soll den Raub auf seine eigene Filiale in Korneuburg (NÖ) mitgeplant haben. Die Polizei hat vier Verdächtige ausgeforscht, drei sitzen in Haft. Von der Beute fehlt jede Spur.

Der Raub geschah laut Polizei am 19. Juni 2026. Die Tat soll über längere Zeit genau geplant worden sein, jeder Beteiligte hatte eine feste Rolle. Ein 24-jähriger Österreicher, selbst Angestellter der Bank, soll mit einem 30-jährigen Serben, der sich als Kunde ausgab, Telefonate vorgetäuscht haben. So wurden hohe Bargeldbestellungen ausgelöst. Das Geld soll dann ein 23-jähriger Syrer am 19. Juni geraubt haben. Ein weiterer 24-jähriger Syrer soll als Fluchtfahrer zwei der Beschuldigten außer Landes gebracht haben.

Einer noch flüchtig

Das Landeskriminalamt Niederösterreich forschte die vier Verdächtigen nach umfangreichen Ermittlungen und zahlreichen Hinweisen aus. Drei wurden festgenommen und sitzen auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien in der Justizanstalt Wien-Josefstadt. Der vierte ist noch flüchtig, gegen ihn liegt ein europäischer Haftbefehl vor. Die mutmaßlichen Haupttäter verweigerten laut Polizei die Aussage, der Fluchtfahrer ist geständig. Wo die Beute ist, ist trotz umfangreicher Ermittlungen noch unklar. Es gilt die Unschuldsvermutung.