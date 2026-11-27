Im neuesten "treffpunkt"-Magazin der Arbeiterkammer (AK) Niederösterreich geht es auch um den Fall eines verstorbenen Familienvaters. Dessen Witwe und Kindern wurde die Auszahlung des Resturlaubs verweigert.

Regelmäßig veröffentlicht die AK Niederösterreich ihr Magazin mit dem Namen „treffpunkt“. In diesem zeigt man unter anderem Fälle auf und gibt Informationen zu aktuellen und brennenden Themen. Einer dieser Fälle, den man in der neuesten Ausgabe kurz erläutert, ist jener eines verstorbenen Familienvaters und den Ansprüchen, die dessen Hinterbliebenen auch nach seinem Tod noch haben.

Trauernde Witwe geht zur Arbeiterkammer

Nach dem Tod des niederösterreichischen Arbeitnehmers hat sich die Firma, bei der er angestellt war, nämlich geweigert, der Witwe und den Kindern den Resturlaub auszuzahlen. Neben der Trauer um den Familienvater mussten sie sich also auch noch damit herumschlagen. Daher ging die Witwe zur Arbeiterkammer und schaltete die Experten ein. Und AK-Expertin Christina Neundlinger weiß, dass der Frau nicht nur der Resturlaub sondern auch ein Teil der nicht bezahlten Abfertigung zusteht. Die Firma lenkte schließlich ein und zahlte nicht weniger als 36.000 Euro nach. Den gesamten „treffpunkt“ der AK Niederösterreich könnt ihr auch hier online durchlesen.

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Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 27.11.2026 um 15:43 Uhr aktualisiert