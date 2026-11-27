62 junge Musikerinnen und Musiker aus ganz Niederösterreich spielen heuer im ORF-NÖ-Adventkalender. Ab 1. Dezember ist jeden Tag ein Stück zu sehen und zu hören, aufgenommen in Bad Vöslau.

Die Musikerinnen und Musiker sind zwischen 9 und 25 Jahre alt. Die meisten haben beim Wettbewerb „prima la musica“ oder anderen Nachwuchswettbewerben einen Bundespreis gewonnen. Ausgewählt hat sie der ORF NÖ gemeinsam mit dem Musik & Kunst Schulen Management Niederösterreich. Zu hören sind traditionelle Weihnachtslieder, klassische Stücke, rockige Nummern und eigene Kompositionen. Aufgenommen wurde im Konzertsaal von Schloss Gainfarn in Bad Vöslau, wo auch die Musikschule ihren Sitz hat. ORF-NÖ-Landesdirektor Alexander Hofer sagt, die jungen Talente würden den Weihnachtsklassikern ihre persönliche Handschrift geben.

Im Fernsehen und im Radio

Von 1. bis 23. Dezember läuft der Adventkalender im Anschluss an „NÖ heute“ um 19 Uhr in ORF 2/N. Am 24. Dezember ist er Teil der „Licht ins Dunkel“-Sendung des ORF NÖ. Auf Radio NÖ sind die Stücke schon tagsüber zu hören, außerdem täglich von 19 bis 20 Uhr in „Radio Vanillekipferl“. Bis Weihnachten öffnet sich damit jeden Tag eine Tür mit Musik von jungen Talenten aus Niederösterreich.