In Ebergassing (Bruck a.d. Leitha/NÖ) ist ein neuer, rund 1,1 Kilometer langer Geh- und Radweg fertig. Er verbindet die Siedlung „Herrschaftliche Breite“ mit dem Radnetz der Region und hat rund 210.000 Euro gekostet.

Der Weg führt von der Siedlung zu den bestehenden Radwegen an der Schwadorfer Straße und am Walter-Cech-Weg. Der Hauptabschnitt verläuft entlang der neuen Zufahrtsstraße bis zur Kreuzung Stefan-Steinle-Straße/Ernst-Wessely-Ring. Zwei weitere Abschnitte verbinden die Siedlungsstraßen miteinander. Außerdem gibt es schon eine Verbindung zum Ärztezentrum.

Getrennt vom Autoverkehr

Der Weg ist 2,6 Meter breit und asphaltiert. Ein Sicherheitsstreifen trennt ihn von der Zufahrtsstraße. Bei der Viktor-Adler-Straße und bei einem landwirtschaftlichen Weg gibt es Radfahrüberfahrten. Radfahrer müssen den Weg auf der ganzen Länge benutzen. Gebaut hat ihn die Gemeinde Ebergassing. Das Land Niederösterreich hat 60 Prozent der Kosten über seine Radwege-Förderung übernommen.