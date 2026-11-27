Bis 23. Dezember können Tierfreunde über die Christkind-Aktion von Tierschutz Austria mehr als 50 Tieren im Tierschutzhaus Vösendorf einen Weihnachtswunsch erfüllen. Heuer stehen Tiere mit Handicap im Mittelpunkt.

„Tiere mit Handicap oder chronischen Erkrankungen werden bei der Vermittlung oft übersehen“, sagt Tierheimleiter Stephan Scheidl. Dabei zeigten sie oft eine besonders starke Bindung zu ihren Menschen.

Baron, Damon und Sansa

Kater Baron verbringt schon sein sechstes Weihnachten im Tierschutzhaus. Er hat nur noch ein Auge und gesundheitliche Probleme, springt seinen Bezugspersonen aber gerne auf die Schultern. Er wünscht sich spezielles Futter für empfindliche Katzen und einen Kratzkarton. Damon ist alt, krank und fast blind. Er braucht viel Nähe und Sicherheit. Auf seinem Wunschzettel steht Pferdefutter. Die junge Mischlingshündin Sansa ist taub, lernt aber bereits Handzeichen. Sie sucht ein ruhiges Zuhause und wünscht sich Kauartikel. Auch Chow-Chow-Hündin Bianca hat besondere Bedürfnisse: Sie ist zuckerkrank, bekommt täglich Insulin und wünscht sich Spezialfutter und ein Beschäftigungsspielzeug.

So funktioniert die Aktion

Auf christkind-aktion.at sucht man sich ein Tier aus, registriert sich und bekommt die Wunschliste per E-Mail. Die Geschenke kann man im Tierschutzhaus in der Triester Straße 8 in Vösendorf abgeben, per Post schicken oder direkt aus einem Onlineshop liefern lassen. Die Übergaben werden fotografiert und auf den Kanälen von Tierschutz Austria gezeigt.