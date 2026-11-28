Bei einem Frontalzusammenstoß auf der B34 in Schönberg am Kamp (Niederösterreich) kam am Freitag ein 62-jähriger Autofahrer ums Leben. Zwei weitere Personen wurden verletzt.

Bei einem Frontalzusammenstoß auf der B34 in Schönberg am Kamp starb ein 62-jähriger Autofahrer. Zwei weitere Personen wurden verletzt.

Bei einem Frontalzusammenstoß auf der B34 in Schönberg am Kamp starb ein 62-jähriger Autofahrer. Zwei weitere Personen wurden verletzt.

Ein schwerer Verkehrsunfall hat sich am Freitagabend, 27. November, im Bezirk Krems-Land ereignet. Auf der B34 im Ortsgebiet von Schönberg am Kamp kollidierten gegen 17.15 Uhr zwei Autos frontal miteinander. Ein 62-jähriger Lenker überlebte den Zusammenstoß nicht.

Auto geriet auf Gegenfahrbahn

Der 62-Jährige aus dem Bezirk Horn war mit seinem Auto in Richtung Horn unterwegs. Zeitgleich fuhr ein 49-jähriger Mann aus dem Bezirk Tulln mit seiner 47-jährigen Ehefrau als Beifahrerin in die entgegengesetzte Richtung. Nach ersten Erkenntnissen dürfte ein akuter medizinischer Notfall dazu geführt haben, dass der 62-Jährige auf die Gegenfahrbahn geriet. Dort kam es zur frontalen Kollision mit dem entgegenkommenden Fahrzeug.

Notarzt konnte nur noch Tod feststellen

Ersthelfer und Rettungskräfte leiteten unmittelbar nach dem Unfall Reanimationsmaßnahmen ein. Für den 62-Jährigen kam jedoch jede Hilfe zu spät: Der Notarzt des Rettungshubschraubers Christophorus 2 konnte nur noch seinen Tod feststellen. Der 49-jährige Fahrer und seine 47-jährige Ehefrau erlitten Verletzungen unbestimmten Grades. Nach der notärztlichen Erstversorgung wurden sie in das Landesklinikum Horn beziehungsweise in das Universitätsklinikum Krems gebracht.

B34 mehrere Stunden gesperrt

Die B34 musste im Bereich der Unfallstelle zwischen 17.15 und 20 Uhr für den gesamten Verkehr gesperrt werden, berichtet die Polizei. Für Autofahrer wurde eine örtliche Umleitung eingerichtet.