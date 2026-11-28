Das Hilfswerk Niederösterreich bildet ab Februar 2027 selbst Soziale Alltagsbegleiter aus. Sie unterstützen ältere Menschen zu Hause. Wer danach beim Hilfswerk arbeitet, bekommt die Ausbildung bezahlt.

Mit der eigenen Ausbildung will das Hilfswerk Niederösterreich nun mehr Alltagsbegleiter für die steigende Nachfrage gewinnen.

Mit der eigenen Ausbildung will das Hilfswerk Niederösterreich nun mehr Alltagsbegleiter für die steigende Nachfrage gewinnen.

Soziale Alltagsbegleiter ergänzen Pflege und Betreuung zu Hause. Ein Einsatz dauert zwei bis sechs Stunden. Sie leisten Gesellschaft, helfen im Haushalt, kochen gemeinsam oder lesen vor. Außerdem begleiten sie zum Arzt, beim Spazierengehen oder beim Einkaufen. So sollen ältere Menschen wieder mehr am sozialen Leben teilnehmen, und pflegende Angehörige werden entlastet.

140 Stunden Ausbildung

Die Ausbildung umfasst 100 Stunden Theorie und 40 Stunden Praktikum. Auf dem Lehrplan stehen unter anderem Krankheiten wie Demenz und Parkinson, Grundpflege, Kommunikation und Hygiene. Los geht es am 1. Februar 2027 in Korneuburg. Ab Mitte März folgt Maria Enzersdorf, ab 26. April St. Pölten und ab September Krems. Wer nicht beim Hilfswerk arbeiten will, zahlt 1.700 Euro.

Immer mehr Nachfrage

Die Nachfrage steigt laut Hilfswerk stark: 2021 leisteten alle Anbieter in Niederösterreich rund 40.500 Einsatzstunden, 2025 waren es mehr als 200.000. Beim Hilfswerk arbeiten derzeit 141 Alltagsbegleiter für rund 630 Kunden. Das Land fördert das Angebot heuer mit 11,75 Euro pro Stunde. „Die Nachfrage der Kundinnen und Kunden wird immer mehr“, sagt Hilfswerk-Präsident Lukas Brandweiner.