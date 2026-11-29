Samstagabend, am 28. November kurz vor 20 Uhr, hat sich ein schwerer Unfall auf der B34 in Hadersdorf am Kamp (Bezirk Krems, Niederösterreich) ereignet. Eine 21-Jährige ist noch an Ort und Stelle verstorben.

Als die Polizei am Unfallort eintraf, stand dort das stark beschädigte Auto eines 50-jährigen Niederösterreichers quer auf der B34. Im angrenzenden Feld war ein ebenso stark beschädigtes Fahrzeug einer 21-Jährigen aus dem Bezirk Tulln (NÖ). Der 50-Jährige wurde vor Ort noch von der Rettung versorgt und ins Landesklinikum nach Krems an der Donau gebracht. Ein Alkotest, den die Beamten mit ihm durchführten, verlief positiv.

Unfallhergang ist jetzt Gegenstand von Ermittlungen

Die 21-Jährige wurde von zwei Ersthelfern aus ihrem Auto gebracht. Trotz der Intervention des Notarztes des Rettungshubschraubers ist die junge Frau aber noch an der Unfallstelle verstorben, heißt es seitens der Polizei nun. Aktuell noch völlig unklar ist der konkrete Unfallhergang, da auch die beiden Ersthelfer erst gekommen sind, nachdem der Unfall schon geschehen ist. Die B34 war für die Dauer der Unfallaufnahme von etwa 20 bis knapp 22.10 Uhr an der Stelle komplett gesperrt.