In einem gemeinsamen Schreiben wenden sich die niederösterreichische Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner und Bildungs-Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister nun an die Elementarpädagogen Niederösterreichs. In diesem ermutigen sie sie, Nikolaus, Advent, Weihnachten und andere christliche Feste auch heuer bewusst zu feiern. Denn: „Gerade in einer Zeit, in der Kinder mit unterschiedlichen kulturellen und religiösen Hintergründen gemeinsam aufwachsen, ist es wichtig, unsere eigenen Traditionen selbstbewusst zu leben und an die nächste Generation weiterzugeben. Denn Integration bedeutet nicht, dass wir unsere Traditionen aus falsch verstandener Toleranz verstecken oder gar verleugnen sollen, sondern dass wir sie gemeinsam leben“, so Mikl-Leitner.

„Werte, die jedes Kind mit auf seinen Lebensweg nehmen soll“

Traditionelle Feste würden Kindern Orientierung geben, Gemeinschaft schaffen und auch einen wichtigen Beitrag zur Integration leisten, sind sich die beiden Politikerinnen sicher. Gerade im Kindergarten könnten Kinder unterschiedlicher Herkunft miteinander feiern, die Bräuche kennenlernen und ein gemeinsames Verständnis für die Werte des Zusammenlebens entwickeln. Teschl-Hofmeister dazu: „Wenn der Nikolaus in den Kindergarten kommt, ist das für die Kinder ein ganz besonderes Erlebnis. Sie freuen sich auf die Feier, singen gemeinsam Lieder und erfahren dabei spielerisch, wofür der Heilige Nikolaus steht.“ Dieser steht nämlich für Nächstenliebe und Hilfsbereitschaft. Mikl-Leitner ist sich abschließend sicher: „Das sind Werte, die jedes Kind mit auf seinen Lebensweg nehmen soll – unabhängig davon, woher es kommt oder welchen Glauben seine Familie hat.“