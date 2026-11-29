Wenn Tiere in Not geraten, sind oftmals Feuerwehrleute und Polizisten zur Stelle. Um dieses Engagement vor den Vorhang zu holen, zeichnete Tierschutz Austria am 19. November 2026 insgesamt 100 Einsatzkräfte im Tierschutzhaus Vösendorf in Niederösterreich aus.

Wenn Tiere in Not geraten, sind oftmals Feuerwehrleute und Polizisten zur Stelle. Um dieses Engagement vor den Vorhang zu holen, zeichnete Tierschutz Austria am 19. November 2026 insgesamt 100 Einsatzkräfte im Tierschutzhaus Vösendorf in Niederösterreich aus.

Wenn Tiere in Not geraten, sind oftmals Feuerwehrleute und Polizisten zur Stelle. Um dieses Engagement vor den Vorhang zu holen, zeichnete Tierschutz Austria am 19. November 2026 insgesamt 100 Einsatzkräfte im Tierschutzhaus Vösendorf in Niederösterreich aus. Zuvor waren Feuerwehren und Polizeiinspektionen aus ganz Österreich dazu aufgerufen worden, ihre außergewöhnlichen Tierrettungen einzureichen.

Vom Pferd im Pool bis zum Hund im Neusiedlersee

Die eingereichten Geschichten zeigen, wie vielfältig und herausfordernd Tierrettungen sein können. So musste etwa ein Hund, der stundenlang im Schilf des Neusiedlersees festsaß, mithilfe einer Zille und einer Drohne gerettet werden. In einem anderen Fall galt es, einen verletzten Storch vom Dach eines Bezirksgerichts zu bergen. Auch Schlangen in Lichtschächten, Katzen in Kanälen und sogar ein Pferd in einem Pool beschäftigten die Einsatzkräfte. „Viele Menschen wissen gar nicht, wie oft unsere Einsatzkräfte auch Tiere retten – und welche Kreativität, Ausdauer und Nervenstärke das erfordert“, betont Martin Aschauer, Sprecher von Tierschutz Austria.

Rund 1.500 Tierrettungen jährlich allein in Graz

Unter den ausgezeichneten Einsatzkräften befanden sich Mitglieder zahlreicher Feuerwehren aus ganz Österreich, darunter Schwechat, Krems, Voitsberg, Raabs an der Thaya, Klosterneuburg-Kierling, Neusiedl am See, Tresdorf und Nikitsch. Auch die Berufsfeuerwehr Graz, die jährlich rund 1.500 Tierrettungen durchführt, wurde für zwei besonders herausfordernde Einsätze geehrt.

Tierrettermedaille in Gold als Zeichen der Anerkennung

Viele der Geehrten erhielten für ihr Engagement die Tierrettermedaille in Gold. Zudem lud Tierschutz Austria die einreichenden Feuerwehren und Polizeiinspektionen zu einer exklusiven Führung durch das Tierschutzhaus Vösendorf ein. „Gelebter Tierschutz heißt, Verantwortung zu übernehmen – genau dort, wo Hilfe gebraucht wird“, betonte Tierschutz-Austria-Präsidentin Madeleine Petrovic bei der Überreichung der Auszeichnungen. „Diese 100 Held:innen machen das jeden Tag. Dafür danken wir ihnen von Herzen.“