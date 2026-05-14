18.000 Autos werden umgeleitet: Lange Staus in Linz erwartet

Verkehrsteilnehmer in Oberösterreich brauchen jetzt viel Geduld, denn Ende Mai werden wichtige Abfahrten gesperrt. Nun warnt der ÖAMTC vor langen Staus in Linz.

Autofahrer in Linz, vor allem Pendler, müssen in den nächsten Wochen mehr Zeit einplanen. Ab 22. Mai wird die A7-Abfahrt Voest in Richtung Süden im Zuge von Sanierungsarbeiten gesperrt, wodurch laut ÖAMTC rund 18.000 Fahrzeuge umgeleitet werden müssen.

Umleitung während der Sperre

Eine Umleitung führt über die A7-Abfahrt Wienerstraße, Wankmüllerhofstraße und die Wolgang-Pauli-Straße. ÖAMTC-Verkehrstechniker David Nosé warnt, dass es durch beschränkte Kapazitäten zu Rückstau auf die A7 kommen kann. Die Sperre der Abfahrt Voest soll voraussichtlich bis 7. Juni dauern. Voraussichtlich ab 3. Juni wird die Abfahrt Wiener Straße in Richtung Zentrum gesperrt. Die Ausfahrt Richtung Wankmüllerhofstraße bleibt weiterhin offen. Zeitgleich wird jedoch die Auffahrt von der Wankmüllerhofstraße auf die A7 in Richtung Freistadt gesperrt.