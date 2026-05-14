Skip to content
Region auswählen:
/ ©5 Minuten
Das Bild auf 5min.at zeigt einen Stau auf der A2 in Kärnten.
Durch Sanierungsarbeiten wird die A7-Abfahrt Voest gesperrt.
Linz
14/05/2026
Staus in Linz

18.000 Autos werden umgeleitet: Lange Staus in Linz erwartet

Verkehrsteilnehmer in Oberösterreich brauchen jetzt viel Geduld, denn Ende Mai werden wichtige Abfahrten gesperrt. Nun warnt der ÖAMTC vor langen Staus in Linz.

von Fabio Pleschiutschnig Das Foto auf www.5min.at zeigt die Mitarbeiterin Fabio Platschiutschnig von 5min.at
1 Minute Lesezeit(139 Wörter)
Als bevorzugte Quelle auf Google hinzufügen

Autofahrer in Linz, vor allem Pendler, müssen in den nächsten Wochen mehr Zeit einplanen. Ab 22. Mai wird die A7-Abfahrt Voest in Richtung Süden im Zuge von Sanierungsarbeiten gesperrt, wodurch laut ÖAMTC rund 18.000 Fahrzeuge umgeleitet werden müssen.

Umleitung während der Sperre

Eine Umleitung führt über die A7-Abfahrt Wienerstraße, Wankmüllerhofstraße und die Wolgang-Pauli-Straße. ÖAMTC-Verkehrstechniker David Nosé warnt, dass es durch beschränkte Kapazitäten zu Rückstau auf die A7 kommen kann. Die Sperre der Abfahrt Voest soll voraussichtlich bis 7. Juni dauern. Voraussichtlich ab 3. Juni wird die Abfahrt Wiener Straße in Richtung Zentrum gesperrt. Die Ausfahrt Richtung Wankmüllerhofstraße bleibt weiterhin offen. Zeitgleich wird jedoch die Auffahrt von der Wankmüllerhofstraße auf die A7 in Richtung Freistadt gesperrt.

Du hast einen #Fehler gefunden? Jetzt melden.
Mehr Interessantes

Folge uns auf: