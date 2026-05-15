Hotel-Streit in Hallstatt: Großprojekt endgültig gestoppt

Das geplante Hotel im historischen Salzamt von Hallstatt ist endgültig gescheitert. Nach der Entscheidung des Landesverwaltungsgerichts herrscht nun Unsicherheit: Wird umgebaut, verkleinert oder bleibt alles stehen?

Jahrelang wurde geplant, diskutiert und gerechnet. Nun ist klar: Das geplante Hotelprojekt im historischen Salzamt von Hallstatt wird in der vorgesehenen Form nicht umgesetzt.

Jahrelang wurde geplant, diskutiert und gerechnet. Nun ist klar: Das geplante Hotelprojekt im historischen Salzamt von Hallstatt wird in der vorgesehenen Form nicht umgesetzt.

Jahrelang wurde geplant, diskutiert und gerechnet. Nun ist klar: Das geplante Hotelprojekt im historischen Salzamt von Hallstatt (OÖ) wird in der vorgesehenen Form nicht umgesetzt. Eine Entscheidung des Landesverwaltungsgerichts hat dem Vorhaben endgültig einen Strich durch die Rechnung gemacht.

Gericht stoppt umstrittenes Projekt

Geplant waren zusätzliche 228 Gästebetten in Hallstatt, einem Ort, der ohnehin zu den meistbesuchten Tourismuszielen Österreichs zählt. Doch genau dieses Ausmaß wurde nun zum Problem. Das Gericht kam zum Schluss, dass der geplante Bau zu stark in das historische Ortsbild eingreifen würde. Damit wurde das Siegerprojekt eines großen Architekturwettbewerbs auch in zweiter Instanz abgelehnt. Für die Betreiber bedeutet das nun einen kompletten Neustart bei den Überlegungen.

Betreiber prüft Zukunft des Salzamts

Besonders spannend bleibt jetzt die Frage: Was passiert mit dem historischen Gebäude? Christian Meixner, Geschäftsführer der Eigentümergesellschaft, macht deutlich, dass kleinere Lösungen wirtschaftlich bisher kaum darstellbar gewesen seien. „Wir haben versucht, das in der Vergangenheit zu kalkulieren. Bislang haben wir es wirtschaftlich nicht darstellen können, das entsprechend zu reduzieren“, erklärt Meixner, so aus einem Bericht des ORF. Ob ein abgespecktes Projekt oder lediglich ein Umbau des bestehenden Salzamts möglich wäre, ist derzeit offen. „Wir werden jetzt in uns gehen und überlegen müssen, wie wir mit der Situation umgehen“, sagt der Geschäftsführer weiter.

Bürgermeister kritisiert fehlenden Mut

Für Diskussionen sorgt die Entscheidung auch politisch. Hallstatts Bürgermeister Alexander Scheutz sieht hinter dem Nein zum Projekt vor allem fehlende Entscheidungsbereitschaft. „Es traut sich heute keiner mehr, Verantwortung zu übernehmen für ein Projekt“, kritisiert Scheutz. Seiner Ansicht nach hätten Sorgen über mögliche Kritik eine wichtige Rolle gespielt. Gleichzeitig räumt er ein, dass es auch innerhalb der Gemeinde kritische Stimmen zum Hotelprojekt gegeben habe.