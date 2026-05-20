Familienvater starb mit 42 Jahren: „Verlieren wundervollen Menschen“

Mit nur 16 Jahren trat Christian Simmel der Freiwilligen Feuerwehr Hinterschiffl bei. Schon früh übernahm er Verantwortung: Bereits wenige Jahre später wurde er Teil des Kommandos und kümmerte sich als Gerätewart um zentrale Aufgaben innerhalb der Wehr. Diese Funktion übte er bis 2013 aus. Im selben Jahr wählten ihn seine Kameradinnen und Kameraden zum Kommandanten der Feuerwehr Hinterschiffl. Besonders seine Art, Menschen zu motivieren und Gemeinschaft zu leben, habe ihn ausgezeichnet. Seit Mai 2024 stand Simmel schließlich als Abschnitts-Feuerwehrkommandant an der Spitze des Abschnitts Aigen. Das Bezirksfeuerwehrkommando würdigt ihn nun mit bewegenden Worten: „Mit dem Ableben von Christian verliert der Bezirk Rohrbach einen Kameraden, der Menschlichkeit, Pflichtbewusstsein und gelebte Kameradschaft in besonderer Weise vereinte.“

„Sein größtes Anliegen war das Wohl anderer“

Neben seinen Führungsaufgaben engagierte sich Simmel über Jahre hinweg intensiv in der Ausbildung des Feuerwehrnachwuchses. Fünf Jahre lang war er auf Abschnittsebene für Schulungen und Trainings verantwortlich und prägte damit zahlreiche Feuerwehrmitglieder nachhaltig. Seine Kameraden erinnern sich vor allem an seine Werte: „Handschlagqualität, Zusammenhalt und Verlässlichkeit“ seien für ihn selbstverständlich gewesen. Auch deshalb galt er innerhalb des Bezirks als geschätzter Ansprechpartner und Vorbild. Für seine Leistungen erhielt Simmel mehrere Auszeichnungen. Bereits 2019 wurde ihm die Feuerwehr-Bezirksverdienstmedaille in Gold verliehen. Erst heuer bekam er zudem das Verdienstzeichen des Österreichischen Bundes-Feuerwehrverbandes in Bronze.

Tiefe Betroffenheit im Bezirk

Die Nachricht von seinem Tod löste große Bestürzung aus. Besonders tragisch: Erst im vergangenen November wurde bei dem 42-Jährigen eine Krebserkrankung diagnostiziert. Laut Wegbegleitern verschlechterte sich sein Zustand zuletzt rasch. Das Bezirksfeuerwehrkommando verabschiedet sich mit emotionalen Worten: „Mit Christian verlieren wir einen wundervollen Menschen, dessen größtes Anliegen stets das Wohl seiner Mitmenschen war.“ Christian Simmel hinterlässt seine Ehefrau, drei minderjährige Kinder sowie Eltern, Brüder und zahlreiche Wegbegleiter innerhalb der Feuerwehrfamilie.