Insolvenz trifft bekanntes Schloss-Hotel in Oberösterreich

Ein prominentes Hotel- und Veranstaltungsjuwel in Oberösterreich steht vor dem Aus: Über die Schloss Mühldorf Hotel GmbH & Co KG wurde ein Konkursverfahren eröffnet.

Am Landesgericht Linz wurde am Mittwoch auf Antrag des Unternehmens ein Konkursverfahren über das Vermögen der Schloss Mühldorf Hotel GmbH & Co KG sowie ihrer Komplementärgesellschaft eröffnet.

Am Landesgericht Linz wurde am Mittwoch auf Antrag des Unternehmens ein Konkursverfahren über das Vermögen der Schloss Mühldorf Hotel GmbH & Co KG sowie ihrer Komplementärgesellschaft eröffnet.

Über die Schloss Mühldorf Hotel GmbH & Co KG wurde am Landesgericht Linz auf eigenen Antrag ein Konkursverfahren eröffnet. Wie der Kreditschutzverband Creditreform mitteilt, ist der Hotel- und Gastronomiebereich bereits geschlossen. Auch eine Fortführung der Geschäftstätigkeit sei nicht geplant. Stattdessen soll das verbleibende Vermögen verwertet werden, wozu auch die Liegenschaft selbst zählt. Der Eigentümer habe dem Vorgehen bereits zugestimmt. Betroffen sind rund 20 Gläubiger. Von insgesamt etwa 6,67 Millionen Euro an Verbindlichkeiten gelten nur rund 686.000 Euro als unbesichert.

Standort mit internationaler Strahlkraft

Das Schloss Mühldorf galt über Jahrzehnte als eine der exklusiveren Event- und Hoteladressen in Oberösterreich. Seit Ende der 1990er-Jahre wurde das historische Anwesen kontinuierlich zu einem Vier-Sterne-Hotel samt Konferenz- und Gastronomiebereich ausgebaut. Internationale Gäste, Unternehmen und Prominente gingen dort ein und aus. Auch Stars wie Robbie Williams, Phil Collins oder Schauspielerin Christiane Hörbiger sollen im Schloss übernachtet haben. Ebenso war die Location für Hochzeiten, Feiern und Firmenveranstaltungen weit über die Region hinaus bekannt.

Wirtschaftlicher Druck wird zum Problem

Als Auslöser der Insolvenz werden wirtschaftliche Belastungen genannt, die sich in den vergangenen Jahren verschärft haben. Laut Creditreform führten unter anderem steigende Kosten, eine schwächere globale Konjunktur sowie der Rückgang von Geschäftsreisen zu erheblichen Problemen für das Geschäftsmodell. Auch Sparmaßnahmen vieler Unternehmen hätten sich negativ auf die Auslastung von Tagungs- und Businessangeboten ausgewirkt. Das Konzept „Business Class Resort Schloss Mühldorf“ sei unter diesen Rahmenbedingungen langfristig nicht mehr tragfähig gewesen.

Ungewisse Zukunft für das Areal

Mit der Eröffnung des Konkursverfahrens beginnt nun die Abwicklung des Betriebs. Wie es mit der historischen Anlage weitergeht, bleibt offen. Fest steht jedoch bereits: Eine der bekanntesten Eventlocations des Landes verliert damit ihre bisherige wirtschaftliche Grundlage.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 20.05.2026 um 16:30 Uhr aktualisiert