Nach Gipfeltelefonat: Wanderer (78) tot am Arikogel gefunden

Ein 78-Jähriger aus dem Bezirk Vöcklabruck startete am frühen Morgen des 23. Mai 2026 eine Wanderung auf den Arikogel im Gemeindegebiet von Ebensee (Bezirk Gmunden) in Oberösterreich. Nachdem er den Gipfel erreicht hatte, hatte er noch telefonisch Kontakt zur Familie und teilte mit, nun den Abstieg anzutreten. Weil er am Abend jedoch nicht zurückkehrte und kein Kontakt mehr zu ihm hergestellt werden konnte, wurde die Bergrettung alarmiert. Diese leitete eine Suchaktion ein, bei der neben Bergrettung, Suchhundestaffel und Feuerwehr auch die Alpinpolizei und zwei Hubschrauber der Flugpolizei beteiligt waren. Gegen 22 Uhr konnte der Mann im unwegsamen Gelände auf einer Höhe von rund 1.140 Metern leider nur mehr tot gefunden werden. Hinweise auf Fremdverschulden konnten nicht festgestellt werden.