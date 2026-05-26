53 Jobs betroffen: Insolvenzverfahren über Bitter Engineering eröffnet

Der Alpenländische Kreditorenverband gibt bekannt, dass über das Vermögen der Bitter Engineering Systemtechnik GmbH beim Landesgericht Steyr ein Konkursverfahren eröffnet wurde. Das Verfahren wurde auf Eigenantrag eingeleitet.

Die Bitter Engineering & Systemtechnik GmbH ist ein 1997 gegründetes Unternehmen mit Sitz in Sierning, Oberösterreich, und Schwerpunkt auf Arbeitskräfteüberlassung sowie technische Dienstleistungen im Maschinenbau. Die Insolvenz ist auf eine verschärfte wirtschaftliche Lage zurückzuführen, vor allem durch die Krise in der Automobilindustrie. Das Unternehmen war stark von dieser Branche und einem einzelnen Großkunden abhängig, der kurzfristig seinen Personalbedarf stark reduzierte. Zusätzlich belasteten Marktveränderungen wie Elektromobilität, internationale Konkurrenz und Auslagerungen die Auftragslage, während hohe Personalkosten bestehen blieben. Zuletzt waren im Unternehmen 53 Dienstnehmer beschäftigt.

So hoch sind die Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten bei ca. 14 Gläubigern sollen etwa 359.000 Euro betragen. Das Vermögen des Unternehmens besteht laut Eigenantrag überwiegend aus Büroausstattung sowie einer teilweise finanzierten Photovoltaikanlage. Darüber hinaus bestehen Beteiligungen an anderen Unternehmen, die jedoch selbst wirtschaftlich angeschlagen sind. Offene Forderungen gegenüber Kunden sind teilweise an Banken abgetreten, und Forderungen gegenüber verbundenen Unternehmen gelten als nur eingeschränkt einbringlich. Als weiteres Vorgehen ist laut Eigenantrag vorgesehen, laufende Projekte – insgesamt etwa 40 – zu prüfen und nach Möglichkeit abzuschließen. Anschließend soll der Betrieb vollständig geschlossen und das Vermögen verwertet werden. Forderungsanmeldungen können bereits ab sofort über den AKV durchgeführt werden.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 26.05.2026 um 14:27 Uhr aktualisiert