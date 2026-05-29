Große Suchaktion: 16-Jähriger stürzte in Wassergraben

Ein missglückter Sprung über einen Wassergraben hat am Freitagvormittag im Bezirk Eferding eine größere Suchaktion ausgelöst. Ein 16-Jähriger erlitt dabei schwere Beinverletzungen.

Der Unfall eines Fußgängers löste am Vormittag des 29. Mai 2026 eine Suchaktion der Polizei und Feuerwehr aus. Gegen 11.20 Uhr informierte der 16-jährige Wanderer aus dem Bezirk Eferding selbst via Telefon die Einsatzkräfte. Er teilte mit, dass er „Militär spielen“ habe wollen. Dazu hatte er einen schweren Rucksack umgehängt und wollte über einen Wassergraben springen.

Suchaktion: 16-Jähriger stürzte in Wassergraben

Dies misslang jedoch und er stürzte in den Graben, wo er mit schweren Beinverletzungen liegen blieb. Eine genaue Angabe des Standortes und auch eine Ortung war nicht möglich. Einsatzkräfte von Polizei und Feuerwehr suchten nach dem 16-Jährigen.

Nachbarin hörte Schreie

Eine Anwohnerin hörte gegen 12.15 Uhr die Schreie des Jugendlichen und leistete Erste Hilfe. Nach der notärztlichen Erstversorgung wurde der 16-Jährige von der Feuerwehr aus dem Graben gerettet und anschließend ins Klinikum Wels eingeliefert.